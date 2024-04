Κοινωνία

Τέμπη - Καρυστιανού: Υπήρχαν μάρτυρες στη συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε η Μαρία Καρυστιανού στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη

-

Στις δηλώσεις που έκανε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Γεωργία Αδειλίνη, απάντησε η Μαρία Καρυστιανού, καλώντας την Εισαγγελέα Αρείου Πάγου να αφήσει κατά μέρος τους σχολιασμούς για τα όσα λέγονται στο γραφείο της, και να απαντήσει «γιατί μετά από τόσους μήνες είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε ακόμη για υπολείμματα των νεκρών παιδιών μας ή εκρηκτική ύλη σε παρακείμενα χωράφια».

Η Μαρία Καρυστιανού είπε πως στην συνάντηση με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες και ότι δεν ήταν μόνη της και τόνισε, μιλώντας στο Open πως «όχι δεν τα έχουμε χάσει, η αντιληπτική μας ικανότητα είναι εξαιρετική και αντιλαμβανόμαστε περισσότερα από όσα νομίζει η κυρία Αδειλίνη».

«Λυπάμαι που την ακούω να λέει αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να τη δω να απαντά και στα τελευταία γεγονότα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη μονταζιέρα, τον ανακριτή και να μας απαντήσει για ποιο λόγο πρέπει εμείς να ψάχνουμε σήμερα για υπολείμματα των νεκρών μας αντί να έχει γίνει σωστά η έρευνα σε πρώτο χρόνο».

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Νωρίτερα, από το Φόρουμ των Δελφών, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έλυσε τη σιωπή της περί παραπομπής συγγενών θυμάτων των Τεμπών στην εκκλησία.

Η Γεωργία Αδειλίνη, όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρχικά είπε πως δεν τοποθετήθηκε μέχρι σήμερα «από σεβασμό στα νεκρά παιδιά, στα θύματα του δυστυχήματος που συγκλόνισε το Πανελλήνιο».

Και συνέχισε διαψεύδοντας «ότι παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία» αλλά και ότι συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον κυνισμό που της αποδίδεται. «Θα ήταν απάνθρωπο – και για όσους με γνωρίζουν δεν μου ταιριάζει. Αψευδής μάρτυς είναι η παραγγελία στην Εισαγγελία Λάρισας που λέω ότι πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των συγγενών», είπε.

Μάλιστα υποστήριξε: «Δεν είμαι απέναντι τους, αντίθετα είμαι μαζί τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοσχολική βία - Αίγιο: Έστησαν καρτέρι έξω από σχολείο και ξυλοκόπησαν μαθητή

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα

Μπέος: Συνελήφθη ο δήμαρχος Βόλου μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου