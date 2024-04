Αθλητικά

Champions League: Υπερθέαμα και ανατροπές προς τα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ματσάρες στον β' γύρο των προημιτελικών αγώνων του Champions League. Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπορούσια Ντόρτμουντ και Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμαίν πρωταγωνίστριες.

-

Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα... Νο2 περιελάμβανε το δεύτερο «πιάτο» των προημιτελικών του Champions League. Δέκα γκολ χθες βράδυ (9/04) σε Λονδίνο και Μαδρίτη, ενώ απόψε η «ματσάρα» στο «Παρκ ντε Πρενς» ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την Μπαρτσελόνα με ανατροπή... στην ανατροπή απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (3-2), την ώρα που στη Μαδρίτη ο Αλέ κράτησε «ζωντανές» τις ελπίδες της Ντόρτμουντ για πρόκριση στους ημιτελικούς, «γράφοντας» το τελικό 2-1 υπέρ της Ατλέτικο, που εξακολουθεί να έχει το «πάνω χέρι».

Η Ατλέτικο Μαδρίτης «πετούσε» στο «Μετροπολιτάνο» στο πρώτο μέρος, τιμώρησε την άμυνα... παιδική χαρά της Ντόρτμουντ, προηγήθηκε με 2-0, αλλά στο φινάλε του ματς η αλλαγή του Τέρζιτς, Σεμπαστιάν Αλέ, διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Σκορ που δίνει στους Ισπανούς τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Champions League, ενόψει της ρεβάνς της προσεχούς Τρίτης (16/04) στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Από το τραγικό λάθος του Μάαντσεν στο 5' και από την ασυνεννοησία των Σλότεμπεργκ και Χούμελς στο 32' , οι Ντε Πολ και Λίνο δεν είχαν κανένα πρόβλημα να σκοράρουν και να βάλουν τους «ροχιμπλάνκος» σε «θέση οδηγού» για την πρόκριση στην τετράδα.

Το νούμερο 500 ματς του Ματς Χούμελς με την φανέλα της Μπορούσια δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο πολύπειρος Γερμανός αμυντικός, ο οποίος είδε την ομάδα του να προσφέρει δύο γκολ στους γηπεδούχους και να κάνει πολύ δύσκολο, πλέον, το έργο της για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Αυτή την φορά, σε σχέση με τα τρία γκολ που είχε δεχθεί στο πρώτο ημίχρονο σε τέσσερα εντός έδρας ματς του εφετινού Champions League, η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν κινδύνευσε καθόλου στο πρώτο 45λεπτο. Εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα παιδιαριώδη λάθη των Βεστφαλών στην άμυνα, πήρε γρήγορα ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα και, πλέον, κρατά την τύχη στα... πόδια της.

Η Μπορούσια τα έπαιξε όλα για όλα στο β΄ μέρος και βρήκε το γκολ που αναζητούσε από το ξεκίνημα της επανάληψης με τον Σεμπαστιάν Αλέ στο 81', ενώ 8 λεπτά μετά είχε δοκάρι με τον Γκίντενς. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βεστφαλοί είχαν και δεύτερο δοκάρι σε δυνατή κεφαλιά του Μπραντ, με τον Όμπλακ να στέκεται για δεύτερη φορά τυχερός.

Ανατροπή... στην ανατροπή η Μπάρτσα

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο μέρος, η Παρί ήταν πιο αποφασισμένη στο ξεκίνημα του δεύτερου, αλλά στο τέλος οι Καταλανοί έφυγαν με μία τεράστια νίκη (3-2), που τους καθιστά μεγάλο φαβορί ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Τρίτης (16/04) στη Βαρκελώνη.

Το 1-0 στα πρώτα 45 λεπτά επί της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν μικρό για την Μπάρτσα, σε σχέση με τις ευκαιρίες που έχασε. Η κεφαλιά του Λεβαντόφσκι στο 19' (πάνω στη γραμμή έδιωξε ο Μέντες), η απόκρουση του Ντοναρούμα στο πλασέ του Ραφίνια στο 34', η λάθος αντίδραση του Κανσέλο στο 42', που αντί να δώσει στον ολομόναχο Λεβαντόφσκι προτίμησε να εκτελέσει μόνος του και να αστοχήσει, το πλασέ - άουτ του Γιαμάλ λίγο πριν την εκπνοή του 45λεπτου ήταν οι στιγμές που οι Καταλανοί θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει και δεύτερη φορά στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Τσάβι προηγήθηκε στο 37' με το εξαιρετικό τελείωμα του Ραφίνια, μετά την προχωρινή απόκρουση του Ντοναρούμα στο γύρισμα του Γιαμάλ προς τον Λεβαντόφσκι.

«Απούσα» ήταν η Παρί στο διάστημα αυτό. Το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε, πέρα από μία... υποψία ευκαιρίας με τον Μέντες δεν απείλησε καθόλου την εστία του Τερ Στέγκεν, οι Εμπαπέ και Ντεμπελέ δεν βρήκαν κενούς διαδρόμους και μοιραία το παιχνίδι των γηπεδούχων έγινε προβλέψιμο.

Η είσοδος του Μπαρκολά στο β΄ μέρος και η μετατόπιση του Ντεμπελέ στα αριστερά, άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης. Οι πρωτευουσιάνοι μέσα σε τέσσερα λεπτά έφαραν «τούμπα» το ματς, αρχικά με την «οβίδα» του Ντεμπελέ (48' ) και στο 51' το καταπληκτικό τελείωμα του Βιτίνια μετά από προσπάθεια του Μπαρκολά.

Δεν κράτησαν πολύ οι πανηγυρισμοί των παικτών της Παρί, καθώς στο 62' ο Ραφίνια έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με άψογο στιλ και πριν η μπάλα πέσει στο έδαφος «έγραψε» το 2-2. Οι Παριζιάνοι τα έχουν με την τύχη τους, καθώς δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στα δοκάρια του Τερ Στέγκεν, μετά τα σουτ των Μπαρκολά και Ντεμπελέ, ωστόσο, στο ποδόσφαιρο δεν μετρά ποιος έχει δοκάρι, αλλά ποιος σκοράρει.

Κι αυτό το έκανε για 3η φορά στο παιχνίδι η Μπαρτσα, στο 77ο λεπτό με την κεφαλιά του Κρίστενσεν (πρώτο του εφετινό γκολ) από το κόρνερ του Γκιντογκάν. Το 3-2 έμεινε μέχρι το φινάλε και οι «μπλαουγκράνα» έχουν πια το «πάνω χέρι» για να βρεθούν στην τετράδα!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών του Champions League:

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 2-2

(12' Σάκα, 76' Τροσάρ - 18' Γκνάμπρι, 32' πέν. Κέιν)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 3-3

(12' αυτ. Ρούμπεν Ντίας, 14' Ροντρίγο, 79' Βαλβέρδε - 2' Μπερνάρντο Σίλβα, 66' Φόντεν, 71' Γκβάρντιολ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντόρτμουντ 2-1

(5' Ντε Πολ, 32' Λίνο - 81' Αλέ)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα 2-3

(48' Ντεμπελέ, 51' Βιτίνια - 37', 62' Ραφίνια, 77' Κρίστενσεν)

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

Σημεία για rapid test δωρεάν την Πέμπτη

Καιρός: Ζέστη και νεφώσεις την Πέμπτη