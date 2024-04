Αθλητικά

Champions League: “Βροχή” από γκολ στα ημιτελικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα γκολ σε δύο παιχνίδια στα ημιτελικά του Champions League.

-

Μία απο τις πιο συναρπαστικές βραδιές στην Ιστορία του Champions League ήταν η 9η Απριλίου 2024. Δύο απίστευτοι προημιτελικοί, δύο ματς στα οποία εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολούθησαν ποδοσφαιρική πανδαισία, με γκολ και συνεχείς ανατροπές. Το ποδόσφαιρο στα καλύτερά του!

Η κάτοχος του τροπαίου, Μάντσεστερ Σίτι και η Ρεάλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 με ανατροπή στην... ανατροπή στη Μαδρίτη. Με τη συμπλήρωση του πρώτου 15λεπτου το σκορ ήταν 2-1 για τη «βασίλισσα» παρότι η Σίτι είχε προηγηθεί. Ήταν μόλις ο δεύτερος νοκ-άουτ αγώνας στα χρονικά του θεσμού με τρία γκολ στα πρώτα 15 λεπτά. Στο β΄ ημίχρονο οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέκτησαν το προβάδισμα με δύο «απανωτά» καταπληκτικά γκολ των Φόντεν, Γκβάρντιολ, αλλά «απάντησε» στο 79΄ ο Βαλβέρδε για το τελικό 3-3. Έτσι, η Ρεάλ απέφυγε την ήττα σε ματς με ιστορική σημασία για τον Κάρλο Αντσελότι, που έγινε ο πρώτος προπονητές με 200 αγώνες στη διοργάνωση. Η Σίτι παραμένει αήττητη εδώ και 14 μήνες στη διοργάνωση και έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης.

Στο βόρειο Λονδίνο η εμπειρία της Μπάγερν μέτρησε περισσότερο από τον ενθουσιασμό και τη φόρμα της Άρσεναλ. Οι Βαυαροί απέσπασαν πολύτιμο 2-2 και ελπίζουν ότι στη ρεβάνς της 17ης Απριλίου θα προκριθούν, διασώζοντας μια χαμένη σεζον. Για τους φιλοξενούμενους σκόραρε με πέναλτι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος συμπλήρωσε 15 γκολ εναντιον της Άρσεναλ, βρίσκοντας δίχτυα σε κάθε μία από τις τελευταίες δέκα σεζόν είτε ως παίκτης της Τότεναμ είτε -πλέον- της Μπάγερν! Με το γκολ αυτό ο Άγγλος έφτασε τα 39 γκολ στα πρώτα του 38 ματς της καριέρας του στο Μόναχο. Ο Ζερζ Γκνάμπρι σημείωσε το πρώτο γκολ των πρωταθλητών Γερμανίας, κόντρα στην ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Για τους «κανονιέρηδες» το σκορ είχε ανοίξει ο Σάκα, ενώ το τελικό 2-2 διαμόρφωσε ο Τροσάρ μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίστ του Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών του Champions League:

Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου 2-2

(12΄ Σάκα, 76΄ Τροσάρ - 18΄ Γκνάμπρι, 32΄ πέν. Κέιν)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι 3-3

(12΄αυτ. Ρούμπεν Ντίας, 14΄ Ροντρίγο, 79΄ Βαλβέρδε - 2΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 66΄ Φόντεν, 71΄ Γκβάρντιολ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντόρτμουντ 10/04

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα 10/04

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

NBΑ: Τραυματίας ο Αντετοκούνμπο – Αγωνία για τον “Greek Freak”

Μπάιντεν: Δεν συμφωνώ με την προσέγγιση του Ισραήλ στην Γάζα