“The 2Night Show” - Δήμητρα Κόλλα: Ετοιμαζόμουν για τα βασιλικά μπαλέτα, έπαθα όμως ατυχήματα και έπεσα σε κατάθλιψη

Τι εξομολογήθηκε η ηθοποιός της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Δήμητρα Κολλά υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τη νύχτα της Τετάρτης, στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show» με αφορμή τη συμμετοχή στη σειρά «Μάγισσα» του ΑΝΤ1 και την επιτυχημένη παράσταση «Elisadeth». Μέσα σε όλα, δε, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην μεγάλη της αγάπη, τον χορό η οποία και διακόπηκε πολύ απότομα προκαλώντας της βαθιά θλίψη σε νεαρή ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Κολλά εκμυστηρεύτηκε στον παρουσιαστή πως «ήμουν χορεύτρια στο κλασικό μπαλέτο μέχρι τα 17 – 18 μου. Έπαθα ατυχήματα μετά και έπεσα σε μια μικρή κατάθλιψη. Ετοιμαζόμουν για τα βασιλικά μπαλέτα της Βουδαπέστης αλλά έπαθα κάποια ατυχήματα, διαστρέμματα και μετά μου βγήκε δυο φορές το δεξί μου γόνατο. Μου είπε ο γιατρός ότι «δεν πρόκειται να συνεχίσεις επαγγελματικά στον χορό, ξέχασε το». Είχα εστιάσει όμως πολύ στο κλασικό μπαλέτο και δεν ήταν καμία άλλη κατηγορία χορού στο μυαλό μου».

«Οπότε καταρρέει ο κόσμος μου στα 17 μου ουσιαστικά. Μου συμβαίνει και κάτι προσωπικό το οποίο είναι από αυτές τις πρώτες απογοητεύσεις σε προσωπικό επίπεδο και δεν είχα από που να κρατηθώ, οπότε με έριξε που ήρθαν όλα μαζί. Μετά από κάποια χρόνια, αφού πέρασαν 2 – 3 χρόνια που ήμουν πολύ εγκλωβισμένη στο μέσα μου, μου έλειπε πάρα πολύ η σκηνή και η επαφή που είχα με τον κόσμο».

«Γύρω στα 20, λοιπόν, εκεί που ήταν να επιλέξω αν θα γίνω τραγουδίστρια ή όχι, αποφάσισα να πάω να δοκιμαστώ ως ηθοποιός. Δυσλεκτικό παιδί, εσωστρεφές παιδί, γι’ αυτό είχα και την τάση προς τον χορό γιατί εξέφραζα έτσι τα συναισθήματα μου. Είπα ότι θα πάω και αν μου είχε πει τότε η πρώτη μου δασκάλα ότι δεν μπορώ, γιατί φοβόμουν, νομίζω ότι δεν θα είχα γίνει ποτέ ηθοποιός» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Δήμητρα Κολλά στο talk show του ΑΝΤ1.

