“The 2Night Show” - Θοδωρής Αναγνωστόπουλος: Δεν μπορείς μόνος σου να αλλάξεις τον κόσμο

Ο Έλληνας εξερευνητής μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το National Geographic, τον οργανισμό SciCo και την κληρονομικότητα.

Ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Έλληνας εξερευνητής του National Geographic και Ιδρυτής της SciCo, με σπουδές στη Μοριακή Βιολογία βρέθηκε στο "The 2Night Show" και μίλησε για την επαφή του με το National Geographic αλλά και πως καταφέρνει να φέρνει την επιστήμη του πιο κοντά σε όσους δε τη γνωρίζουν.

Μιλώντας για τα χρωμοσώματα και την κληρονομικότητα ανάμεσα σε πατέρα και γιο, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος έκανε μια σημαντική αποκάλυψη. "Μελετώντας το 'ψ' χρωμόσωμα που μεταφέρεται μόνο από πατέρα σε γιο, μόνο από τα αρσενικά, οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στο DNA, κάποια πράγματα μεταφέρονται ατόφια αλλά υπάρχουν και οι λεγόμενες μεταλλάξεις. Όταν περνούν οι αλλαγές από γενιά σε γενιά, μελετώντας αυτές τις αλλαγές μπορείς να καταλάβεις την ιστορία του ανθρώπου, από που προήλθε. Έτσι έχει βρεθεί ότι έχουμε κοινό πρόγονο με άλλα πρωτεύοντα όπως ο χιμπατζής. Μελετώντας τους πολυμορφισμούς ή μεταλλάξεις... Το 'ψ' χρωμόσωμα καθορίζει το φύλο. Βεβαίως θα μπορούσε να ελεγχθεί από πριν τι παιδί μπορεί να γεννηθεί. Γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να γίνει επιλογή φύλου αλλά απαγορεύεται".

Επιπλέον, αναφέρθηκε στη SciCo, έναν οργανισμό για δράσεις εκπαίδευσης ανθρώπων στις θετικές επιστήμες, μέσω της οποίας ένα παιδί δημιούργησε γυαλιά με αισθητήρες για την τυφλή γιαγιά του. Συγκεκριμένα είπε: "Εμείς προσπαθούμε με ένα διαδραστικό τρόπο, μέσω του STEM, να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο σκέψης. Να δημιουργήσουμε άτομα που μπορούν να επιλύουν προβλήματα... Συνεργάτες μου με τη σειρά τους εκπαιδεύουν τα παιδιά ούτως ώστε να δημιουργήσουν projects που επιλύουν τοπικά, κοινωνικά προβλήματα. Ένα από τα παιδάκια έφτιαξε κάτι γυαλιά που έβαλε επάνω αισθητήρες, γιατί η γιαγιά του είναι τυφλή. Και με αυτούς τους αισθητήρες, όποτε υπάρχει ένα εμπόδιο στο ύψος του γονάτου, κάνει έναν ήχο. Κάποια παιδάκια από νησί έφτιαξαν ένα drone-φαρμακείο, το οποίο το καλείς με μια εφαρμογή και πηγαίνει σε κάποια περιοχή που για να οδηγήσεις θες μισή ώρα".

Σχετικά με τον τρόπο που ήρθε σε επαφή με το National Geographic, δήλωσε ότι "Για να μπορέσεις να γίνεις εξερευνητής στο National Geographic πρέπει να έχεις ένα βιογραφικό που να συνάδει με την εξερεύνηση. Εγώ έχω πάει στο Πεκίνο οδικώς με στόχο να κινηματογραφήσουμε σημεία πράσινου ενδιαφέροντος. Όταν έχεις ένα τέτοιο βιογραφικό και καταθέτειες ένα έργο που συνάδει με την καινοτομία, συνάδει με την γεωγραφική εξερεύνηση.. Ένα από τα έργα ήταν STEM στους Πομάκους. Πήγε υπέροχα και έχουμε γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ που είναι διαθέσιμο... Κάποιος κάποτε έχει μια ιδέα, η ομάδα είναι αυτή που κάνει την ιδέα και υλοποιείται. Δεν μπορείς μόνος σου να αλλάξεις τον κόσμο".

Ανέφερε μάλιστα για το ενδεχόμενο συνέχειας της συνεργασίας με το National Geographic πως "Οι εξερευνητές αυτή τη στιγμή είμαστε 5000 σε όλο τον κόσμο. Καταθέτουμε τις προτάσεις μας και λέμε θέλω να κάνω το τάδε (σ.σ. project), όπως είχα κάνει με το STEM στα Πομακοχώρια. Αργότερα κατέθεσα για τον Ειρηνικό Ωκεανό και τα μικροπλαστικά. Καταθέτεις λοιπόν μια πρόταση, η οποία ελέγχεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται"

