“The 2Night Show” - Βασίλης Οικονόμου: Έχω περάσει πραγματικά πολύ δύσκολα μέχρι να τα καταφέρω

Ο τραγουδίστης βρέθηκε στο πλατό του “The 2Night Show” και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Τι είπε για τα talent show, το όνειρο του να τραγουδήσει με τον Γιάννη Πλούταρχο και την συγγένεια με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

Στο "The 2Night Show" για να μιλήσει στο Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Βασίλης Οικονόμου, με τον τραγουδιστή να εξηγεί το λόγο που δε θα πήγαινε σε talent show, να αποκαλύπτει τη συγγένεια που έχει με τον Νίκο Οικονομόπουλο αλλά και το ρόλο που διαδραμάτισε ο Γιάννης Πλούταρχος στο να ξεκινήσει το τραγούδι.

Αρχικά μίλησε για τους τραγουδιστές που άκουγε όταν ήταν μικρός και ήθελε να συνεργαστεί μαζί τους, λέγοντας ότι: "Είναι όνειρο ζωής να συνεργαστώ με το Γιάννη Πλούταρχο. Τα έφερε η ζωή έτσι που γνώρισα το Γιώργο (σ.σ. Κακοσαίο). Αυτός ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος που ξέρει τι θέλει να κάνει, δηλαδή ξέρει και αγαπά το λαϊκό τραγούδι. Το έχουμε βρει πολύ μαζί με το Γιώργο, επειδή αγαπάω κι εγώ το λαϊκό τραγούδι, και συνεννοούμαστε πολύ όμορφα... Έχουν αρχές από το σπίτι τα παιδιά".

Ο δημοφιλής ηθοποιός με καταγωγή από την Πάτρα αποκάλυψε μάλιστα πως είναι συγγενής με τον Νίκο Οικονομόπουλο: "Υπάρχει μια μακρινή συγγένεια με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν το ξέρει ο άνθρωπος, προφανώς. Είμαστε τρίτα ξαδέρφια από τη μεριά της μητέρας μου αλλά δεν έχει τύχει ποτέ (να του το πω)... Παλιά άνοιγα το πρόγραμμα στον Νίκο Οικονομόπουλο, ούτε τότε το είπα. Μιλάμε για χρόνια πίσω. Τότε δεν το ήξερα"

Δήλωσε μάλιστα στο Γρηγόρη Αρναούτογλου πως πριν κυκλοφορήσει τα δικά του τραγούδια άνοιγε τα προγράμματα άλλων καλλιτεχνών για 10 λεπτά ενώ τώρα προτιμά να εμφανίζεται σε μικρότερα μαγαζιά και να τραγουδάει για δύο συνεχόμενες ώρες. Στο ίδιο πλαίσιο δήλωσε πως δεν πήγε σε κάποιο talent show διότι "Θεωρώ ότι πλέον τα παιχνίδια είναι στημένα πάνω στους κριτές, δηλαδή αν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι 3,5 ώρες τις 2,5 βλέπεις τους κριτές και βάζουν 15 άτομα την μία ώρα, τους 'πλακώνουν' όλους να πουν μισό τραγούδι. Που θα τους δει ο κόσμος;" ανέφερε. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι "Πρέπει να είσαι καλά μέσα σου. Να είσαι προετοιμασμένος και για την απόρριψη. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ ίσως είναι ένας λόγος που δεν πήγα. Φοβόμουν την απόρριψη".

Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα στο επάγγελμά του, ο Βασίλης Οικονόμου είπε πως "Είχα βάλει ένα χρονικό περιθώριο κοντά στα 35. Ότι αν δεν κάνω κάτι μέχρι τα 35 σημαίνει ότι δεν... Κι εκεί στα 29-30 γνώρισα τον παραγωγό μου, το Στέλιο Ποδαρογιάννη, που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι ο άνθρωπος που με πίστεψε και με έκανε να πιστέψω πάλι στον ίδιο μου τον εαυτό... Ένα νέο παιδί μπορεί να πάθει τα πάντα. Πήγα να τραγουδήσω, το πρόγραμμα μου ήταν πολύ συγκεκριμένο και ξαφνικά μου μικραίνει το πρόγραμμα. Μου μιλάει ο μαέστρος στο μικρόφωνο και μου λέει 'Βασίλη αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι, κατεβαίνεις', και έχω πει το μισό πρόγραμμα. Ξαφνικά σβήνουν τα φώτα που ξέρω ότι θα είχα, ο ήχος ξαφνικά... δεν ακούγομαι Έχω περάσει πραγματικά πολύ δύσκολα μέχρι να καταφέρω, έστω αυτό που έχω καταφέρει τώρα" σημείωσε μεταξύ άλλων.

