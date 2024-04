Κόσμος

Μπλίνκεν – Φιντάν επικοινώνησαν μετά τις κυρώσεις κατά του Ισραήλ

Επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του είχε ο Άντονι Μπλίνκεν. Τα θέματα που συζητήθηκαν.

Την πρώτη τους επικοινωνία έπειτα από τις οικονομικές κυρώσεις που ανακοίνωσε η Άγκυρα κατά του Ισραήλ είχαν ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπλίνκεν μετά από αίτημα της αμερικανικής πλευράς, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι το Τελ Αβίβ αρνήθηκε το αίτημα της Άγκυρας να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διά αέρος και ως εκ τούτου αποφάσισαν να εφαρμόσουν μέτρα κατά του Ισραήλ.

