Τουρκία – Γάζα: Νέα μέτρα κατά του Ισραήλ

Σειρά νέων μέτρων κατά του Ισραήλ ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Μια σειρά προληπτικών μέτρων κατά του Ισραήλ έλαβε η Τουρκία ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ απέρριψε αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στην ανθρωπιστική βοήθεια με φορτηγά αεροπλάνα της πολεμικής της αεροπορίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Κάνουμε έντονες προσπάθειες για να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους αδελφούς μας στη Γάζα. Η βοήθειά μας έχει ξεπεράσει τους 42 χιλιάδες τόνους. Είμαστε μία από τις δύο κορυφαίες χώρες που στέλνουν τη μεγαλύτερη βοήθεια στη Γάζα. Το 9ο πλοίο βοήθειας είναι καθ' οδόν. Όπως γνωρίζετε ανθρωπιστική βοήθεια έχει παραδοθεί στη Γάζα μέσω Ιορδανίας εδώ και λίγο καιρό.

Μεταφέραμε επίσης το αίτημά μας να συμμετάσχουμε σε αυτήν την επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας με φορτηγά αεροπλάνα που ανήκουν στην πολεμική μας αεροπορία.

Μάθαμε ότι αυτό το αίτημα, το οποίο χαιρετίστηκε από τις αρχές της Ιορδανίας, απορρίφθηκε από το Ισραήλ. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την παρεμπόδιση του Ισραήλ. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, αποφασίσαμε να λάβουμε μια σειρά μέτρων κατά του Ισραήλ. Θα εφαρμοστούν βήμα προς βήμα χωρίς καθυστέρηση. Αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν μέχρι το Ισραήλ να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα».

Πρώτη η Τουρκία σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «η Τουρκία είναι η χώρα που παρέδωσε τη περισσότερη υλική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από πηγές ασφαλείας, η Τουρκία έγινε η πρώτη χώρα που παρέδωσε την περισσότερη υλική ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ η εντατική διπλωματία πληροφοριών της Τουρκίας για την ειρήνη στη Γάζα συνεχίζεται, όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να φθάσει η ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της περιοχής συνεχίζονται όλο και περισσότερο. Ενώ οι χώρες του κόσμου κινητοποιούνται για να καλύψουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι περνούν δύσκολες στιγμές στην περιοχή από τις 7 Οκτωβρίου, η Τουρκία, της οποίας το ποσό της βοήθειας στην περιοχή της Γάζας έφτασε το 26%, σύμφωνα με τα δεδομένα της 7ης Απριλίου 2024 του Συντονισμού των Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στις Περιφέρειες (COGAT) που συνδέεται με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ κατέλαβε την πρώτη θέση».

Η απάντηση του Ισραήλ στην Τουρκία

Το Ισραήλ θα απαντήσει στην «μονομερή παραβίαση» των εμπορικών συμφωνιών με την Τουρκία επιβάλλοντας τους δικούς του εμπορικούς περιορισμούς, προειδοποίησε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών μετά την απόφαση της Αγκυρας να περιορίσει τις εξαγωγές σειράς προϊόντων προς το Ισραήλ.

Ο Ίσραελ Κατζ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν «θυσιάζει και πάλι τα οικονομικά συμφέροντα του λαού της Τουρκίας για να υποστηρίξει την Χαμάς και εμείς θα απαντήσουμε αναλόγως».

Η Αγκυρα επέβαλε από σήμερα περιορισμούς στην εξαγωγή σειράς προϊόντων αντιδρώντας στον πόλεμο στην Γάζα και ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη οργή του τουρκικού πληθυσμού για την διατήρηση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ.

«Η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το Ισραήλ να κηρύξει άμεση κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει την διαρκή ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας.

Οι περιορισμοί αφορούν 54 προϊόντα, ανάμεσά τους κατασκευαστικά υλικά από χάλυβα, σίδηρο και αλουμίνιο, καθώς επίσης και καύσιμα αεροσκαφών.

Το υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι «η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Ισραήλ για στρατιωτικούς σκοπούς» δεν επιτρέπεται «εδώ και καιρό».

