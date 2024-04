Πολιτική

Κόντρα Άδωνι - Πολάκη: “Σιχαμένος, σίχαμα, ουστ”

Συνεχίζεται η κόντρα του Παύλου Πολάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη με βαρείς χαρακτηρισμούς.

«Xθες βράδυ ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας Άδωνις Γεωργιάδης, βγήκε σε ένα κανάλι και με έβριζε με χυδαίο τρόπο. Αυτό που έχω να πω στον υπουργό Υγείας της Ελληνικής δημοκρατίας είναι ότι ξέρω πολύ καλά γιατί έχει κόψει αλυσίδα εναντίον μου. Για δύο λόγους» αναφέρει ο Παύλος Πολάκης που δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, μετά τα όσα είπε για εκείνον ο υπουργός Υγείας το βράδυ της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε "γελοίο υποκείμενο" και "σιχαμένο" τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξ’ αιτίας μιας ανάρτησής του για τον Γιώργο Κατρούγκαλο.

Συγκεκριμένα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γράφει στην ανάρτηση του «Ο πρώτος, γιατί τον ξεφτίλισα με το ζήτημα των απογευματινών χειρουργείων. Γιατί γκρέμισα το αφήγημα που είχε φτιάξει ότι θα χρηματοδοτηθούν τα απογευματινά χειρουργεία, για να γίνονται τζάμπα, από πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και απέδειξα ότι όσα έλεγε ότι θα εφαρμοστούν από 1η Απριλίου ήταν ένα μήθευμα […] Μέχρι τώρα δεν υπάρχει -και ούτε θα υπάρξει- καμία έγκριση για να γίνονται απογευματινά χειρουργεία και να πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να ικανοποιηθεί το ιδεολογικό κόλλημα Γεωργιάδη, που θέλει να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα" λέει ο Κρητικός βουλευτής και συνεχίζει:

"Και δεύτερον γιατί κατέθεσα μήνυση εναντίον του, επειδή διόρισε ξανά ως μετακλητούς -και στο υπουργείο Υγείας, και στο Ανάπτυξης πριν- τη Θεοφιλάτου και τον Πουλή που είναι υπόδικοι για δύο κακουργήματα και έχουν δύο δίκες σε εξέλιξη. Και κατέθεσα μήνυση, που εκεί θα διερευνηθεί, γιατί ο ΕΟΔΥ υπό την προεδρία του κου Χατζηχριστοδούλου και διευθύνοντος συμβούλου του κου Ορφανού, αποσύρθηκε από παράσταση πολιτικής αγωγής από τη δίκη που δικάζονται τα πρωτοπαλίκαρα του, Πουλής και Θεοφιλάτου και άλλοι από τη συμμορία του ΚΕΕΛΠΝΟ για τους παράνομους διορισμούς που είχαν κάνει για μετακλητούς του Γεωργιάδη.

Αυτός του χάλασε όλη την ιστορία του στησίματος που είχαν πάει να κάνουν στο δικαστήριο για να αθωωθούν τα καλόπαιδα, και βέβαια ο Γεωργιάδης έχει κόψει αλυσίδα. Αυτό είναι οι λόγοι που ο Γεωργιάδης έπαθε χθες βράδυ αυτό το αμόκ και μου επιτέθηκε με αυτές τις εκφράσεις.

Η συνέχεια στο νομοσχέδιο σήμερα ή αύριο το πρωί όποτε μιλήσω στη Βουλή για το νομοσχέδιο της Υγείας, που συμπληρώνει την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Υγείας που κάνει ο Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.

Όλα αυτά δεν θα εφαρμοστούν και από την επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργηθούν. Να το ξέρει πολύ καλά ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας και θαυμαστής του Παττάκου»

Μιλώντας στο Action24 και αναφερόμενος στην ανάρτηση του Παύλου Πολάκη κατά την οποία υποστήριξε πως "ήταν προϊόν συναλλαγής", λέγοντας ότι "τώρα εξηγούνται οι προεκλογικές μαχαιριές που έριξε στον ΣΥΡΙΖΑ", ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε "γελοίο υποκείμενο" και "σιχαμένο" τον βουλευτή Χανίων.

«Πάντα λέω ότι ο Πολάκης είναι ένα γελοίο υποκείμενο, δεν είχα ποτέ αμφιβολία για αυτό αλλά το σημερινό πιστεύω ότι και η κα. Καλογεροπούλου, με την οποία έχουμε ιδεολογική διαφωνία, θα το καταδικάσει μετά βδελυγμίας. Προσέξτε, τι λέει ο άνθρωπος αυτός ότι ο Γιώργος Κατρούγκαλος – που μπορείς να διαφωνείς μαζί του, να θεωρείς ότι δεν ήταν καλός υπουργός Εργασίας, να πεις ότι θέλεις – ήταν ένας αργυρώνητος προδότης ο οποίος για να πάρει αυτή την άμισθη θέση στον ΟΗΕ πούλησε τις εκλογές επίτηδες εναντίον του Τσίπρα» ανέφερε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Θέλετε να κάνουμε τώρα πολιτική στην Ελλάδα λέγοντας "εσύ είσαι προδότης", "εσύ είσαι διεφθαρμένος", "εσύ είσαι περισσότερο προδότης" και αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα. Με συγχωρείτε, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια στην πολιτική! Έτσι θα γίνει η πολιτική πια στην Ελλάδα; Μα τι ντροπή είναι αυτή; Τι σίχαμα είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου; Τι σιχαμένος είναι αυτός ο άνθρωπος; Σιχαμένος πραγματικά, σιχαμένος! Σιχαμένος» πρόσθεσε.

«Σιχαμένος, όταν πάει και λέει ότι ο άλλος τα ‘χει πάρει έτσι από τη Νέα Δημοκρατία! Σιχαμένος, σίχαμα, ουστ! Έτσι θα γίνει η πολιτική στην Ελλάδα, δεν ντρέπεται ο Κασσελάκης που τον κρατάει; Δεν φταίει όμως κανένας άλλος, ο Τσίπρας φταίει που δεν τον διέγραψε! Ο Τσίπρα φταίει για όλα! Που του έκανε τέσσερα χρόνια όσα του έκανε, τον κράτησε στη θέση του και συνεχίζει να κάνει τώρα αυτά τα αίσχη. Βρωμίζει όλη την πολιτική ζωή της Ελλάδας» συμπλήρωσε, εν εξάλλω, ο Άδωνις Γεωργιάδης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action 24.

