Καραϊβάζ: “Η δολοφονία του είναι έγκλημα κατά της ελευθερίας του Τύπου”

H σύζυγος του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, Στάθα, μίλησε στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας την αγανάκτηση της γιατί η δολοφονία χαρακτηρίζεται από το κράτος ως «εργατικό δυστύχημα».

Η σύζυγος του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στο στυγερό έγκλημα που σημειώθηκε πριν από 3 χρόνια.

«Η δολοφονία του έγινε λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας. Ήταν ένα στυγερό έγκλημα, ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου», δήλωσε η κυρία Καραϊβάζ.

«Ο Γιώργος ήταν πάντα άφοβος και τα έβαζε με όλους. Του έλεγα για να τον πειράξω ότι από θαύμα ζει. Αλλά δεν είχαμε καμιά ένδειξη ότι θα γίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε στη συνέχεια.

«Το κράτος αντιμετωπίζει τη δολοφονία του σαν εργατικό ατύχημα», τόνισε με πικρία, συμπληρώνοντας πως «η δολοφονία του είναι έγκλημα κατά της ελευθερίας του Τύπου».





