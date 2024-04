Κοινωνία

Ιονία Οδός: Πάρκαρε το φορτηγό κι “έσπασε” τη γυναίκα του στο ξύλο

Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Ακόμη ένα θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στα Ιωάννινα.

Ένας νταής και θρασύς σύζυγος πάρκαρε το φορτηγό του σε χώρο στάθμευσης της Ιονίας Οδού και έδειρε την σύζυγό του. Η γυναίκα κατάφερε μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» να ειδοποιήσει ότι υφίσταται σωματική βία από τον σύζυγό της χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία για το μέρος όπου βρισκόταν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για την αναζήτησή της, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να εντοπιστεί στον χώρο στάθμευσης της Ιονίας Οδού. Η γυναίκα έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπό της.

Από τους αστυνομικούς κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο, συνοδεία των οποίων η γυναίκα μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο, από όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο σύζυγός της συνελήφθη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση ενεργήθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων.

