Ενδοοικογενειακή βία – Μάνη: Χτύπησε τη σύντροφο του και τον κατήγγειλε ο πατέρας του

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν η σύντροφος του 42χρονου δράστη που συνελήφθη και ο 77χρονος πατέρας του

Συνελήφθη ένας 42χρονος στην Μάνη για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και εξύβριση.

Η σύντροφός του, ηλικίας 30 ετών και ο πατέρας του τον κατήγγειλαν στην Αστυνομία καθώς έζησαν τρομακτικές στιγμές το βράδυ της Τετάρτης στο σπίτι τους.

Ο 42χρονος, όπως είπαν, έβρισε και προκάλεσε ελαφρές σωματικές βλάβες στην σύντροφό του και στη συνέχεια κινήθηκε απειλητικά προς τον 77χρονο πατέρα του. Ωστόσο δεν τον χτύπησε αλλά τον έβρισε άσχημα.

