Κόσμος

Γερμανία: Έφηβοι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι τρομοκρατικές επιθέσεις φέρεται να ετοίμαζαν οι ανήλικοι. Τι αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ

-

Στη σύλληψη δύο κοριτσιών και ενός αγοριού, ηλικίας 15-16 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Γερμανία, υπό τις υποψίες ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση με ισλαμιστικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές του Ντίσελντορφ, οι τρεις έφηβοι είχαν δεσμευτεί να διαπράξουν την επίθεση. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι σχεδίαζαν

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, οι έφηβοι φέρεται να σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και μαχαίρια στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι στόχοι τους πιστεύεται ότι θα ήταν χριστιανοί και αστυνομικοί, κατά το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο οι ύποπτοι εξέταζαν επίσης εάν θα αποκτήσουν πυροβόλα όπλα.

Η Γερμανία βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για ισλαμιστικές επιθέσεις, με τον αρχηγό των εσωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας να προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος τέτοιων επιθέσεων είναι «πραγματικός και υψηλότερος από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό».

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Σεξουαλική επίθεση ηλικιωμένου σε παιδί με νοητική υστέρηση

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Πάσχα