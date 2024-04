Πολιτική

Τέμπη: Η Σπυράκη, οι “λάθος χειρισμοί” και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Τι δήλωσε η υποψήφια ευρωβουλευτής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Τι σχολίασε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στην αναφορά ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί «δεν ήταν οι καλύτεροι δυνατοί» προχώρησε την Παρασκευή η υποψήφια ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη, μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Η κ. Σπυράκη δήλωσε: «Ο χειρισμός στα Τέμπη δεν ήταν ο καλύτερος, καταρχήν σε ό,τι αφορούσε τη δυνατότητα, την οποία είχε η Εξεταστική Επιτροπή να κινηθεί σε μάκρος, και να εξετάσει μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν εξεταστεί. Η επίδοση της Εξεταστικής στο σύνολό της, με αναλογική ευθύνη όλων των συμμετεχόντων, δεν μας κάνει χαρούμενους, δεν αφήνει κανέναν ευχαριστημένο σε όλα τα πεδία. […] Δεν υπάρχει όμως κανένα ζήτημα συγκάλυψης ούτε αλλοίωσης συνομιλιών, καθώς όλα τα πρωτότυπα στοιχεία, όπως και η διαλογή στα Τέμπη είναι στα χέρια της δικαιοσύνης […] Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε μια στιγμή που οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσει η χώρα με σταθερότητα, κυβερνησιμότητα, ασφάλεια, και με παραλείψεις και λάθη που ομολογούνται και που μπορούν να διορθωθούν, ή αν θέλουν να περάσουμε σε μία περίοδο διαρκών ερωτημάτων, πισωγυρισμάτων και αστάθειας. Η κάλπη θα το κρίνει».

Αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκειται για τρανή παραδοχή συσκότισης

Ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξέδωσε για το ζήτημα ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία μετά τις αναφορές της κ. Σπυράκη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για έγκλημα και ανοιχτή παραδοχή συσκότισης, και προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι «όσα κρύβονται επιμελώς θα έρθουν στην επιφάνεια». Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Υπό την πίεση της ελληνικής κοινωνίας που ζητά επιτακτικά να φωτιστεί κάθε πλευρά του εγκλήματος στα Τέμπη και να αποδοθεί δικαιοσύνη, φαίνεται ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα και εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής και εκ νέου υποψήφια με τη ΝΔ, παραδέχτηκε σε τηλεοπτική της εμφάνιση, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” (11.4.24, ΑΝΤ1), ότι “ο χειρισμός στα Τέμπη δεν ήταν ο καλύτερος, καταρχήν σε ό,τι αφορούσε τη δυνατότητα η Εξεταστική Επιτροπή να κινηθεί σε μάκρος και να εξετάσει μάρτυρες που δεν είχαν εξεταστεί”. Συνέχισε μάλιστα επισημαίνοντας ότι “η επίδοση της Εξεταστικής δεν μας κάνει χαρούμενους, δεν αφήνει κανέναν ευχαριστημένο σε όλα τα πεδία”.

Η αλήθεια που επιμελώς προσπαθούν να κρύψουν από την κυβέρνηση έναν χρόνο τώρα, θα έρθει σύντομα στην επιφάνεια.

Μια τρανή παραδοχή από ένα έμπειρο στέλεχος της ΝΔ ότι η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή κατέληξε, με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας, να αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της συσκότισης που επιδιώκει το Μέγαρο Μαξίμου.

Και επιβεβαιώνει την ανατριχιαστική παραδοχή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, πριν από μερικές ημέρες, πως η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών έγινε μόνο για τα “μάτια του κόσμου”.

Ο πρωθυπουργός άλλωστε, ιθύνων νους της συγκάλυψης, μετά και από επέμβαση του Στέφανου Κασσελάκη, πιάστηκε χθες να λέει ψέματα για πολλοστή φορά, σχετικά με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη.

Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν φαίνεται ότι θα είναι η τελευταία.

Αναρωτιόμαστε εκ νέου: Άραγε, πόσα ψέματα θα ειπωθούν ακόμη, για πόσα πράγματα, για πόσο καιρό»;

