Life

“I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ”: Σαββατοκύριακο με πολλούς καλεσμένους στον ΑΝΤ1

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχεται για άλλη μια φορά εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ με την παρέα της μας χαρίζουν "σπαρταριστές" στιγμές και πολύ γέλιο!

-

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 & 14 Απριλίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Μελέτη Ηλία, Μαριάντα Πιερίδη, Μαρίνα Βερνίκου, Νατάσα Γιάμαλη, Γιάννη Καπελέρη, Αλέξανδρο Βάρθη, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Έλενα Γαλύφα.

Το Σάββατο 13 Απριλίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Ματίνα Νικολάου.

Επίσης, θα φιλοξενήσουμε την Ασημένια Βουλιώτη, τη Δεσποινιώ από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ψυχοκόρες», που την έχουν αποθεώσει κοινό και κριτικοί.

Ακόμα, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού, ενώ ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές.

Την Κυριακή 14 Απριλίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι ο Ορέστης Τζιόβας.

Επίσης, θα μάθουμε όλα τα νεότερα από την προετοιμασία της Μαρίνας Σάττι για τη φετινή Eurovision.

Ακόμα, θα έχουμε πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

