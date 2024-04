Κόσμος

Γκιουρντερίζ: Η αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ έδωσε την ευκαιρία για φτηνή ελληνική προπαγάνδα

Ποια πράξη κυβερνήτη ελληνικής φρεγάτας, ενόχλησε τον Τούρκο απόστρατο.

Για προπαγάνδα κατηγορεί τον Έλληνα κυβερνήτη ελληνικής φρεγάτας ο πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας απόστρατος Τζεμ Γκιουρντερίζ, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου. Ο Γκιουρντερίζ, ισχυρίζεται ότι αγνοώντας τα ναυτικά έθιμα ο Έλληνας κυβερνήτης χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες ελληνικές σημαίες υψώνοντάς τις σε όλα τα σημεία του πλοίου, αντί μόνο στην πρύμνη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Τζεμ Γκιουρντενίζ αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της Μόνιμης Ναυτικής Ομάδας Εργασίας SNMGII του ΝΑΤΟ, ένα ελληνικό και ένα τουρκικό πλοίο βρίσκονται ελλιμενισμένα στο λιμάνι Sarayburnu της Κωνσταντινούπολης. Λόγω της τουρκικής φιλοξενίας, δόθηκε η πλευρά της αποβάθρας στην ελληνική φρεγάτα. Ο Έλληνας κυβερνήτης του πλοίου μετέτρεψε αυτή την κατάσταση σε ευκαιρία προπαγάνδας και έχει υψώσει σε όλα τα σημεία του πλοίου την ελληνική σημαία».

«Υπό κανονικές συνθήκες, όταν τα πολεμικά πλοία βρίσκονται ελλιμενισμένα στο λιμάνι, η εθνική σημαία υψώνεται μόνο στην πρύμνη. Και στην πλώρη υψώνεται είτε η εθνική σημαία, όπως στην περίπτωσή μας, είτε το σημαιάκι του πολεμικού ναυτικού, όπως σε ορισμένες χώρες. Ο Έλληνας διοικητής αγνοώντας τα ναυτικά έθιμα χρησιμοποίησε όλες τις διαθέσιμες ελληνικές σημαίες. Αυτή η κατάσταση δεν δείχνει το πόσο Έλληνες είναι, αντιθέτως δείχνει το πόσο μακριά βρίσκονται από τα ναυτικά ήθη», ισχυρίζεται ο Γκιουρντενίζ.

"Προφανώς η πιεστική άνοιξη των ΗΠΑ/ΕΕ με την Ελλάδα προσέφερε αυτή την ευκαιρία στον γείτονά μας στο Σαραϊμπούρνου την ημέρα του Ραμαζανιού. Η αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ έδωσε την ευκαιρία για φτηνή ελληνική προπαγάνδα".

