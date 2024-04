Κασσελάκης στους Δελφούς: Είμαστε το προοδευτικό κόμμα που χρειάζεται η χώρα (βίντεο)

Πολιτική

Σε όλες τις κεντρικές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης εστίασε επικριτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την διάρκεια συνέντευξης στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικό Φόρουμ Δελφών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για «ψεύδη» όσον αφορά τόσο τα τελευταία γεγονότα, όπως το δυστύχημα των Τεμπών ή την υπόθεση παρακολουθήσεων, όσο και για τα φορολογικά, καθώς όπως είπε, «υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους καθαρά για λόγους μάρκετινγκ αλλά έγινε το αντίθετο».

Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι στις επικείμενες ευρωεκλογές η «διαφορά θα κλείσει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπλήξει την Ευρώπη και τη χώρα».

Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι στη χώρα υπάρχει «χρηματοοικονομική σταθερότητα, ωστόσο σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση με τις άλλες χώρες της ΕΕ σχετικά με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις ή την αγοραστική δύναμη, τα αποτελέσματα είναι δυσάρεστα».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει καταφέρει να κάνει την ελληνική οικονομία «πραγματικά εξωστρεφή, και ότι η χώρα ακόμα δεν είναι έτοιμη για συνθήκες ύφεσης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ζητήματα κράτους δικαίου αλλά και ρύθμισης των ανοιχτών αγορών, όπως της ενέργειας, σχολιάζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα».

Ερωτηθείς για την πολιτική ταυτότητα του ΣΥΡΙΖΑ κι αν ταυτίζεται με άλλα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα, ο Στ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι αυτό «είναι θέμα ετικέτας που όμως δεν απασχολεί τους πολίτες, οι οποίοι σκέφτονται πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς και πώς θα καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες. Αν λειτουργούσε αποτελεσματικά η οικονομία δεν θα είχαμε την πιο ακριβή στέγαση στην Ευρώπη κι είναι ανάγκη για ριζικές λύσεις σε μεγάλα προβλήματα».

Αναφερόμενος και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «εξελέγη για να διαπραγματευτεί τη λιτότητα και ότι αυτό προσπάθησε επιφέροντας σημαντικές αλλαγές, όχι μόνο, όπως είπε, το μαξιλάρι που ήταν σημαντικό για την οικονομία της χώρας αλλά και τα καλύτερα μέτρα στήριξης» για τους αδύναμους.

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «άφησε τη χώρα σε πολύ καλή κατάσταση και ότι τώρα χτίζει το προοδευτικό - κεντροαριστερό - παρεμβατικό κόμμα που έχει ανάγκη η χώρα».

Σημείωσε παράλληλα ότι ο ίδιος συνομιλεί με τους επενδυτές «καλύτερα απ' τους ανταγωνιστές του και ότι είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης που έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα».

Κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξέφρασε την άποψη ότι «η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετική πολιτική και ότι σε αυτό η Ελλάδα έχει ρόλο να παίξει, όχι στέλνοντας όπλα, αλλά σχετικά με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ή την παροχή πρόσβασης στα λιμάνια της, ωστόσο εναπόκειται σε άλλες χώρες να παρέχουν τη στρατιωτική βοήθεια που χρειάζεται», όπως είπε.

Όσον αφορά τέλος, τη συζήτηση περί ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, δήλωσε «υπέρ μιας μετάβασης από την «διατλαντική εξάρτηση» στην «ανεξαρτησία της στρατιωτικής ικανότητας της Ευρώπης».

Χατζηδάκης: Ο κ. Κασσελάκης αγνοεί βασικά οικονομικά μεγέθη

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Κασσελάκη, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκης προσπαθεί να προκαλεί με κάθε τρόπο την προσοχή, αλλά η οικονομία δεν προσφέρεται για τηλεοπτικές και άλλες παραστάσεις. Και οι δηλώσεις του στους Δελφούς τον εκθέτουν διότι, πέρα των άλλων, επιβεβαιώνουν ότι δεν γνωρίζει τα βασικά μεγέθη της οικονομίας.

Ο κ. Κασσελάκης συστηματικά μηδενίζει κάθε πρόοδο που η χώρα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Μιλάει για ανύπαρκτη εξωστρέφεια την ίδια ώρα που οι εξαγωγές (αγαθά και υπηρεσίες) από 73 δισ. το 2019 έφθασαν σχεδόν στα 100 δισ. το 2023.

Μιλάει επίσης για ανύπαρκτες επενδύσεις την ίδια ώρα που η Ελλάδα, μεταξύ 2019 και 2023 είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σωρευτική αύξηση 43%, έναντι μόλις 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη.

Καλό είναι πριν ο κ. Κασσελάκης μιλήσει –όπως αναφέρει– με τους ξένους επενδυτές να ενημερωθεί για τις πραγματικές πολύ θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών και κατάκτηση των ίδιων των πολιτών».

ΝΔ: Ψέματα και επιλεκτική μνήμη

Από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία κεντρικά σχολίασε σκωπτικά:

«Παρότι ξέρουμε ότι βασικός αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα και με αυτά μαχόμαστε καθημερινά, δεν μπορούμε να αφήνουμε αναπάντητα τα ψέματα του κ. Κασσελάκη, ούτε να μην καλύπτουμε τα “κενά μνήμης” που εμφανίζεται να έχει από τη μία δημόσια τοποθέτησή του έως την επόμενη.

Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά σημερινά του ψέματα:

Ψέμα πρώτο

“Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τους φόρους καθαρά για λόγους μάρκετινγκ, αλλά έγινε το αντίθετο”.

Ποια είναι η αλήθεια;

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει από το 2019 πάνω από 50 φόρους και εισφορές, που οδήγησαν στην έμμεση αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών ταυτόχρονα με την άμεσες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ πάνω από 30%, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, την αύξηση του αφορολόγητου κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί, τη μείωση του Φόρου Επιχειρήσεων από το 29% στο 22%, τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 100% στο 55%.

Όπως, δε, τόνισε μόλις χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επίσης από τους Δελφούς, στον προϋπολογισμό του 2025 θα περιλαμβάνεται μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση εισοδημάτων και μείωση φόρων συνολικού ύψους 870 εκ. ευρώ.

Ψέμα δεύτερο

“Η χώρα μας είναι πολύ χαμηλά στην Ευρώπη τόσο σε ρυθμό ανάπτυξης, όσο και σε επενδύσεις”

Ποια είναι η αλήθεια;

Έχουν περάσει μόλις 48 ώρες από τη δήλωση του Επιτρόπου Οικονομίας της Ε.Ε. ότι η Ελλάδα τρέχει με ανάπτυξη 2%, ενώ η Ευρώπη με 0% και κάτι, γεγονός που, όπως επισήμανε, κάνει τη διαφορά. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε ειδική αναφορά στην αύξηση των επενδύσεων και επιπλέον των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, αλλά και για το πώς η Ελλάδα αυξάνει τις εξαγωγές, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε επίσης ότι μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα από όλους με τους ξένους επενδυτές καθώς, όπως είπε, είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στην Ελλάδα που έχει πετύχει στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σε παλιούς γνωστούς του από το Ντέλαγουερ ή όχι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι δεν έχει δώσει απαντήσεις για τις εταιρίες του και παραμένει ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που δεν έχει υποβάλει ακόμα δήλωση πόθεν έσχες.

Μας μίλησε ακόμα για το “μαξιλάρι των 37 δις”, αλλά “ξέχασε” να μας πει ότι ήταν το ενέχυρο των δανειστών για την τεράστια προσωπική αναξιοπιστία του προκατόχου του.

Και φυσικά, “ξέχασε” ότι δημιουργήθηκε από μια σκληρή φορομπηχτική πολιτική που τσάκισε τη μεσαία τάξη.

Και κάτι τελευταίο: Το “μαξιλάρι” για το οποίο σήμερα περηφανεύεται ήταν ή δεν ήταν “η πιο μνημονιακή απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ”, όπως δήλωνε ο ίδιος πριν από μερικούς μήνες»;

Μαζικό προσκλητήριο για ανάδειξη των υποψηφίων

Στο μεταξύ, ο κ. Κασσελάκης νωρίτερα δημοσίευσε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία κάνει λόγο για εσωκομματική διαφάνεια, λογοδοσία και τιμιότητα και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη διαδικασία εκλογικής ανάδειξης του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου:

«Ξεκινήσαμε κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα:

Για πρώτη φορά τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές μας δεν τους επιλέγει ο Πρόεδρος ή “οι άνθρωποι του Προέδρου”, που εξάλλου τέτοιοι δεν υπάρχουν.

Αλλά τους επιλέγετε εσείς.

Γιατί η δύναμη του νέου ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς, όπως σας είχα υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή.

Συμπολίτες μας και από την επικράτεια, αλλά και από την ομογένεια, δήλωσαν συμμετοχή για να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές.

Τώρα βρίσκονται στην κρίση σας.

Την Κυριακή 14 Απριλίου καταρτίζετε εσείς με τη ψήφο σας το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς “κολλητιλίκια”, χωρίς πολιτικές ισορροπίες.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ.

Όσοι εγγραφήκατε για να ψηφίσετε διαδικτυακά, μπορείτε να ψηφίσετε στο https://www.isyriza.gr .

Όσοι επιθυμείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως αυτή την Κυριακή, μπορείτε να βρείτε εδώ το εκλογικό τμήμα στο οποίο μπορείτε να πάτε: https://euroekloges.syriza2024.gr , και όλους τους υποψηφίους, με τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Την Κυριακή 14 Απριλίου, ψηφίζετε!

Δε χρειάζεται να είστε μέλη.

Ψηφίζουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ.

Διότι, τα μέλη και οι φίλοι είστε η δύναμή μας.

Δείτε σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα μετατρέψαμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα ψηφιακό που δίνει τη δύναμη στη βάση.

Φανταστείτε τι αλλαγές θα φέρουμε και στη χώρα, στη Δημοκρατία μας.

Για μια κοινωνική, πράσινη και δίκαιη Ελλάδα»!

