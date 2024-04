Οικονομία

Φόρουμ Δελφών - Μιχαηλίδου: το επίδομα μητρότητας και η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Τι είπε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Την έλλειψη ταλέντων, τη δυσκολία προσέγγισής τους από τις επιχειρήσεις αλλά και τις προτεραιότητες της νέας γενιάς στην αναζήτηση εργασίας, συζητήθηκε σε πάνελ με τίτλο «Το μέλλον της εργασίας: Καινοτόμος εργασιακός χώρος, έξυπνες πολιτικές, ακμάζον εργατικό δυναμικό» στο πλαίσιο του 9ου Delphi Economic Forum που πραγματοποιείται στους Δελφούς μεταξύ 10 και 13 Απριλίου, υπό την αιγίδα της ΑΕ, Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιάννης Φώσκολος, διευθυντής του Imerisia.gr και δημοσιογράφος του OPEN TV.

Την ερχόμενη Τετάρτη θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας σε μη μισθωτές (σ.σ. ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες), όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Έχουμε μια ζορισμένη αγορά εργασίας. Μια αγορά εργασίας που είναι δύσκολο να φέρουμε μια συμμετρία μεταξύ του τι ζητούν οι εν δυνάμει εργαζόμενοι και τι ζητά ο εργοδότης» ανέφερε εισαγωγικά η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, εξηγώντας ότι οι ασυμμετρίες μεταξύ εργοδοτών και εν δυνάμει εργαζομένων μπορεί να είναι «Γεωγραφικές: Αλλού μπορεί να χρειαζόμαστε εργαζόμενους και αλλού να υπάρχει προσφορά εργαζομένων. Σε επίπεδο εποχικής ή full time απασχόλησης. Σε επίπεδο δεξιοτήτων».

Παράλληλα, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν αφορά όλες τις ομάδες του πληθυσμού και εξήγησε σχετικά: «Ένα από τα συντομότερα ανέκδοτα στην Ευρώπη είναι ο άνεργος Έλληνας άνδρας μεταξύ 25 και 45 ετών. Και αυτό γιατί όλοι οι εργοδότες αυτόν ζητούν. Άρα χρειάζεται να κάνουμε μια χαρτογράφηση, να δούμε όλες αυτές τις δημογραφικές ομάδες τι χαρακτηριστικά έχουν και πώς μένουν εκτός αγοράς εργασίας και τι χρειάζεται για να τις κινητοποιήσουμε. Εδώ δυστυχώς όσο και να το θέλουμε δεν υπάρχει μια λύση. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που να κάνει ένα μαγικό η κυβέρνηση και να λύσει αυτή τη δύσκολη και πολυπαραγοντική εξίσωση. Πρέπει να δούμε ποιες είναι όλες αυτές οι ομάδες που είναι εκτός αγοράς εργασίας».

Από την πλευρά της πάντως, έφερε τη θετική εμπειρία από τη μεταρρύθμιση που αφορούσε στους συνταξιούχους που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Μέχρι πριν ένα μήνα είχαμε 26.000 συνταξιούχους στην αγορά εργασίας. Κάναμε μια μεταρρύθμιση, σταματήσαμε την παρακράτηση του 30% των συνταξιούχων που εργάζονται. Μέσα σε ένα μήνα οι συνταξιούχοι στην αγορά εργασίας είναι 64.000».

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο αίτημα για περισσότερη ευελιξία αλλά και στους κινδύνους που αυτή κρύβει. «Καταλαβαίνουμε ότι η αγορά εργασίας χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Μπορεί κάποιος να χρειάζεται να δουλέψει τη μια μέρα 2 ώρες και την επόμενη 10. Σε έναν δύσκολο καιρό με πολύ υψηλή ανεργία, αυτό δεν θα προστατέψει τον εργαζόμενο και χρειάζεται έναν ρυθμιστή που θα προστατεύσει τον εργαζόμενο». Ακόμα, αναφερόμενη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, σημείωσε πως όσοι τη λειτουργούν «δεν έχουν πρόβλημα μαζί της» και συμπλήρωσε πως «Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά τον εργαζόμενο να πληρωθεί τις ώρες του, τον εργοδότη να μην έχει αθέμιτο ανταγωνισμό και το κράτος για πρώτη φορά να κάνει ελέγχους που δεν είναι αναγκαστικά επιτόπιοι».

