Μπαρτσελόνα: Στο μικροσκόπιο της UEFA για ναζιστικούς χαιρετισμούς οπαδών της

Σύμφωνα με τη “L’Equipe”, δύο οπαδοί της “Μπάρτσα” συνελήφθησαν απ’ την Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης.

Σε... μπελάδες κινδυνεύει να μπει η Μπαρτσελόνα, εφόσον επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες που υπήρξαν το βράδυ της Τετάρτης (10/4) για φερόμενους ναζιστικούς χαιρετισμούς και ρατσιστικές συμπεριφορές μερίδας οπαδών της στο «Παρκ ντε Πρενς», στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρει η «L’Equipe» η UEFA ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν οι εν λόγω συμπεριφορές από οπαδούς των «μπλαουγκράνα», ενώ το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως δύο οπαδοί της «Μπάρτσα» συνελήφθησαν απ’ την Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης (11/4).

Εφόσον η Μπαρτσελόνα κριθεί ένοχη, θα υπάρξει απαγόρευση παρουσίας οπαδών της σε επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο.

