Κασσελάκης από Νέα Σμύρνη: το “φλεξάρισμα”, οι προτάσεις και οι “ελλαδέμποροι της Δεξιάς” (εικόνες)

Τα πυρά του Στέφανου Κασσελάκη στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και η απάντηση πηγών του Μαξίμου.

Την αισιοδοξία του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, εξέφρασε από τη Νέα Σμύρνη ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσιάζοντας υποψηφίους για τις προκριματικές εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών.

Αναλυτικά η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη από τη Νέα Σμύρνη:

"Πώς είστε; Τι έγινε ρε παιδιά, δεν με βαρεθήκατε αυτή την εβδομάδα; Πραγματικά, υπάρχει ένα ρεύμα έξω στην κοινωνία, το κάστρο της δεξιάς προπαγάνδας καταρρέει μέρα με τη μέρα και, απέναντι σε αυτό, θα δείτε ότι αυτή εδώ η μεγάλη συγκέντρωση θα μεγαλώσει και θα γίνει λαοθάλασσα, μέσα σε δυο μήνες. Δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού!

Βεβαίως και πάμε για πρώτο κόμμα! Εκεί είναι η θέση μας! Στην κυβερνώσα, πατριωτική, σύγχρονη Αριστερά, η οποία λύνει τα προβλήματα του κόσμου και δεν φοβάται να πάει απέναντι στους μηχανισμούς των συμφερόντων.

Αυτή η διαδικασία που βλέπετε σήμερα, που είδατε προχθές, αντιπροχθές, που βλέπετε σε όλη την επικράτεια και με τους απόδημους που είχαμε σήμερα μια διαδικτυακή συγκέντρωση, είναι μια καινοτομία, μια γιορτή της δημοκρατίας.

Την Κυριακή, και τα μέλη και όλοι από σας που είστε φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι προοδευτικοί πολίτες της Ελλάδας, μπορείτε να συμμετάσχετε και να καταρτίσετε ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο θα είστε περήφανοι και περήφανες. Και αυτό το ψηφοδέλτιο απευθύνεται σ’ εσάς, τους υποψηφίους που μπήκατε στην πρώτη γραμμή, που θέτετε τον εαυτό σας στην κρίση του κόσμου θαρραλέα, πολλοί από εσάς χωρίς να έχετε μιλήσει ποτέ μπροστά σ’ εκατοντάδες κόσμο. Και μπράβο σας.

Εδώ αρχίζει το μονοπάτι της ενασχόλησης με τα κοινά και θα είναι ένα μακρύ μονοπάτι για όλες και όλους σας. Και πολλά συγχαρητήρια εκ των προτέρων. Ένα χειροκρότημα για όλους τους υποψηφίους μας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

Φίλες και φίλοι, το ξέρω ότι οι άλλοι έχουν πρόβλημα μαζί μου. Έχουν πρόβλημα διότι η προπαγάνδα Γρκίνμπεργκ, για να πετύχει, θέλει έναν προβλέψιμο αντίπαλο. Κι εγώ δεν είμαι προβλέψιμος. Όσο με περιμένουν στη γωνία, τόσο θα τους βγαίνω από αλλού.

Άνοιξα το σπίτι μου στην τηλεοπτική κάμερα. Σήμερα, έβαλαν τα πληρωμένα πιστόλια τους να γράφουν ότι κάνω επίδειξη πλούτου. Και θέλω να σας πω κάτι: Δεν έχω κανέναν λόγο να «φλεξάρω» το πώς ζω. Απέναντι όμως σ’ έναν πρωθυπουργό που γιορτάζει την απόκτηση του 41ου ακινήτου του χωρίς κανένας να ξέρει πώς φτιάχνεται μια αμύθητη περιουσία με τον μισθό του βουλευτή, νιώθω ότι έχω υποχρέωση να ξέρει ο κόσμος και το πώς ζω και το πού ζω και με ποιον ζω. Όλα στη διαφάνεια.

Μπορεί κάποιοι να πουν «ρε συ Στέφανε, ξέρουμε ότι έχεις χρήματα, δεν το έκρυψες ποτέ, δεν έγινες πλούσιος από την πολιτική όπως οι άλλοι, αλλά τι νόημα έχει να το βλέπουν άνθρωποι που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα;». Κι έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά όπως σας είχα υποσχεθεί, θα είμαι διάφανος σε όλα. Να δείτε το σπίτι μου, να δείτε πώς ζω, ακόμα κι αν αυτό κάνει ζημιά στο προφίλ μου. Η διαφάνεια δεν είναι μέρος του προφίλ μου, η διαφάνεια είναι η ζωή μου. 41 ακίνητα, αδήλωτοι Βολταίροι, offshore εταιρείες, πλαστά πόθεν έσχες, όλα αυτά από τη μια πλευρά. Και να τονίσω, και μια αποτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα από τη μεριά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με ζημίες στις επενδύσεις του και στον εργοδότη του, για να περάσει ενάμισης χρόνος αεργίας πριν γίνει βουλευτής. Αυτή είναι η αξιοκρατία της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς έχουμε άλλη αξιοκρατία και τη βλέπετε πίσω μου! Τη βλέπετε σε όλους μας. Κι εμείς είμαστε η άλλη οπτική της διαφάνειας. Αυτός είμαι, όλα δουλεμένα, όλα δηλωμένα και όλα φορολογημένα με την αυστηρή νομοθεσία της Αμερικής.

Και όταν σας λέω δεν με κρατάει κανείς, θέλω να βλέπετε στην πράξη γιατί δεν με κρατάει κανείς. Εγώ λοιπόν ζω σ’ ένα διάφανο σπίτι, όπου φαίνονται όλα. Και ο πρωθυπουργός ζει σε γυάλινο πύργο, αποκομμένος απ’ όλα. Αυτό είναι το Μαξίμου σήμερα, είναι ένας γυάλινος πύργος μέσα στον οποίο κάποιος διατάζει μοντάζ, κάποιος διατάζει μπάζωμα, κάποιος κρύβει τι περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχία ενώ ξέρει, κάποιος διατάζει υποκλοπές.

Αλλά αυτός ο κάποιος, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν είναι ο ένοικος του Μαξίμου, ο πρωθυπουργός! Πάντα κάποιος άλλος βάζει το χέρι του, το φάντασμα του Μαξίμου, μάλλον! Και ρωτάω: Τελικά, αφού ο κ. Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα, ελέγχει κάτι από όλα όσα γίνονται στη χώρα; Εκεί από πάνω, από τον γυάλινο πύργο του, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να δει τίποτα από όσα ταλανίζουν καθημερινά την Ελληνίδα και τον Έλληνα;

Το μόνο που μπορεί να δει από εκεί ψηλά, πολύ ψηλά, είναι ίσως οι τιμές που πετάνε. Είναι τραγική η κατάσταση. Μιλάμε για την επιβίωση του κόσμου. Ελαιόλαδο, + 116%, αρνί + 66%, τυριά + 42%, φρούτα + 40%, δημητριακά + 39%, ζάχαρη + 37%, καύσιμα + 34%, μοσχάρι, αυγά, γάλα, + 33%, ψωμί, + 32%. Είμαστε η 2η χώρα σε πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη και μάλλον, στο τέλος αυτού του μήνα, θα είμαστε οι πρώτοι. Οι Έλληνες δεύτεροι φτωχότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το καταφέραμε και αυτό! Αντί να συναγωνιζόμαστε την ανεπτυγμένη Ευρώπη, συναγωνιζόμαστε τη Βουλγαρία για το χρυσό μετάλλιο στον πάτο της Ευρώπης.

Οι δικές μας προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κατατέθηκαν και είναι ουσιαστικές, παρεμβατικές, συγκεκριμένες και γενναίες. Και σας αναφέρω επιγραμματικά τέσσερις από αυτές:

Πρώτον, 0% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και μαζί με αυτό 6% ΦΠΑ στα προϊόντα ατομικής υγιεινής ενηλίκων και επίσης στα προϊόντα περιποίησης βρεφών. Να προσέξουμε την τρίτη ηλικία και να ενθαρρύνουμε, να βοηθήσουμε τους νέους γονείς.

Δεύτερο μέτρο, για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας: Επιτέλους, ανώτατο περιθώριο κέρδους 5%. Μπορείτε να το κάνετε αύριο κ. Μητσοτάκη, εάν το θέλετε πραγματικά.

Τρίτον, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα η βενζίνη που διυλίζεται εγχώρια να πωλείται χαμηλότερα στην Κύπρο, από ό,τι στην ίδια την Ελλάδα. Κάποιος πλουτίζει στη μέση και το κράτος τουλάχιστον έχει ευθύνη να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα, για να μπορέσει ο Έλληνας να ανασάνει, να πάει στη δουλειά του, να πάει στο χωριό του.

Τέταρτον, δημιουργία «Τειρεσία» διαρκείας πέντε ετών για όσες εταιρείες αισχροκερδούν. Να μη μπορούν με ένα μικρό πρόστιμο να συνδιαλλάσσονται με το Δημόσιο. Αυτονόητα πράγματα.

Έτσι ακριβώς θα πάμε στις ευρωεκλογές. Εκείνοι θα ειρωνεύονται, προφανώς ταραγμένοι όπως είναι ήδη. Και εμείς θα περνάμε με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο τις προτάσεις μας. Διότι, ξέρετε, από τη μία είναι ο λαϊκισμός τους και από την άλλη είναι η σύγχρονη πολιτική. Και η σύγχρονη πολιτική είμαστε εμείς πλέον, όχι εκείνοι.

Θέλω να δείτε γι' αυτό τον λόγο τις υποψηφιότητες μας για το ευρωκοινοβούλιο. Δείτε τα πρόσωπα, τις σπουδές, τις ιδέες των νέων ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας. Και ύστερα δείτε το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί, το νέο, έχει πρόσωπο… Γιώργος Αυτιάς.

Απευθύνομαι στους πολλούς συμπολίτες μας που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από έναν χρόνο περίπου, επειδή πίστεψαν το αφήγημά του περί σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Ίσως παραβλέποντας την ακροδεξιά με την οποία συγκυβερνά και η οποία, όπως έχουμε δει, τον ελέγχει.

Απευθύνομαι λοιπόν σε αυτούς τους πολίτες που γνωρίζουν πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο κατανοεί την επιχειρηματικότητα και την οικονομία, αλλά επιθυμεί ανοιχτές αγορές με σωστή ρύθμιση και ένα κράτος Δικαίου.

Απευθύνομαι σε εσάς και σας ρωτάω: ποια είναι η αλλαγή που επιθυμείτε; Είναι ο Γιώργος Αυτιάς ή είναι αυτή η αξιοκρατία που βλέπετε με εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία;

Ποια είναι η χώρα που ονειρεύεστε για τα παιδιά σας; Είναι τα νέα μυαλά που τολμούν να μπουν στην πολιτική ή είναι ο επίσημος προπαγανδιστής του Κυριάκου Μητσοτάκη, που τώρα ανταμείβεται;

Ο Αυτιάς των fake news του Σαββατοκύριακου, που δήλωσε σήμερα ότι κεντρικό σύνθημα για εκείνον είναι το «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια»… της Χούντας!

Γιατί αυτό έκαναν πάντα οι ελλαδέμποροι της Δεξιάς: προσπαθούσαν να παρουσιαστούν πιο πατριώτες από τη δημοκρατική Παράταξη που πολέμησε, πιο οικογενειάρχες από τις δεκάδες, χιλιάδες δημοκρατικές οικογένειες που έδωσαν το αίμα τους για μια ελεύθερη πατρίδα. Η ιστορία δεν πρόκειται να ξεχαστεί και εμείς δεν πρόκειται να την παραδώσουμε σε συνθήματα που ανήκουν σε άλλες εποχές. Εμείς είμαστε η σύγχρονη πολιτική και το μέλλον που αξίζει σε αυτό τον τόπο. Και στη χώρα μας υπάρχουν δυο δρόμοι.

Ο πρώτος είναι ο δρόμος που λέει «έχω 41%, όλα κρίθηκαν, μην ενοχλείτε τον αλαζόνα». Ο δεύτερος είναι το κίνημα που φτιάχνουμε μαζί. Το λιγότερο δεν μας αρκεί. Η μισή ζωή δεν μας αξίζει, η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η καθημερινή ανασφάλεια δεν μας ταιριάζει.

Θέλουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ μια καλύτερη ζωή και τη θέλουμε τώρα, γιατί η ζωή μας δεν μπορεί να περιμένει. Γι' αυτό τον λόγο, με αίσθημα ευθύνης και ταπεινοφροσύνης,

σας προσκαλώ να συμμετάσχετε την Κυριακή σε μια γιορτή δημοκρατίας και ανανέωσης για την πολιτική ζωή του τόπου. Για να μπορεί κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα να μεγαλώσει εδώ, να διαπρέψει και να ζήσει το ελληνικό του όνειρο.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά".

Κυβερνητικές πηγές για Κασσελάκη: Σε παραληρήματα ψεύδους και αλαζονείας αδυνατούμε να απαντήσουμε

Κυβερνητικές πηγές για τα όσα είπε ο κ. Κασσελάκης στη Νέα Σμύρνη αναφέρουν τα εξής:

«Απαντάμε σε ομιλίες και ανακοινώσεις. Σε παραληρήματα ψεύδους και αλαζονείας αδυνατούμε να απαντήσουμε».

