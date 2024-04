Κοινωνία

Εξάρχεια: Συγκρούσεις κουκουλοφόρων με την Αστυνομία

Στο ίδιο έργο θεατές… για ακόμη ένα βράδυ στην πλατεία Εξαρχείων και τους γύρω δρόμους, με μολότοφ και πετροπόλεμο.

Ακόμη μια νύχτα έντασης ήταν αυτή που πέρασε στα Εξάρχεια. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ακολούθησαν επεισόδια στην οδό Μεσολογγίου, ενώ προκλήθηκαν και φθορές σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου.

Σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

