Ύδρα: Επιβάτης πλοίου έπεσε στη θάλασσα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπου που έπεσε στη θάλασσα, μετά απο μαρτυρία συνεπιβάτη του.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ύδρας, για τον εντοπισμό ενός επιβάτη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Κίσσαμος", που σύμφωνα με μαρτυρία άλλου επιβάτη, έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για 67χρονο από τα Χανιά, ο οποίος λίγο πριν πέσει στη θάλασσα, άφησε σημείωμα αυτοχειρίας στην καμπίνα του πλοίου «Κίσσαμος» της ΑΝΕΚ, με το οποίο ταξίδευε.

Το πλοίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Χανιά για Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, ένα ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και πέντε παραπλέοντα πλοία.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

