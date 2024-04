Life

Ο Πύρρος Δήμας έγινε ξανά πατέρας: Το μήνυμα για τη νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

Το κοριτσάκι του καλωσόρισε στον κόσμο ο ολυμπιονίκης και υποψήφιος ευρωβουλευτής μέσω μιας λιτής ανάρτησης.

Ένα κοριτσάκι έφερε στον κόσμο η σύζυγος του Πύρρου Δήμα, με τον ολυμπιονίκη της άρσης βαρών να γίνεται για πέμπτη φορά πατέρας.

Όπως έκανε ο ίδιος ο υποψήφιος ευρωβουλευτής γνωστό, μέσω ανάρτησής του στα social media, η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

«Γεμάτοι ευτυχία και συγκίνηση κρατάμε στην αγκαλιά μας το μικρό μας θαύμα! Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τον κόσμο μαζί σου… Καλώς ήρθες άγγελέ μας! (Η κοράκλα μας) @afroditi_skafida», έγραψε στο σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε κλειστό κύκλο.

