Πύρρος Δήμας: έγκυος η συντροφός του Αφροδίτη Σκαφιδά

Ο Ολυμπιονίκης που αναμένεται να γίνει για πέμτπη φορά πατέρας, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέεουν ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφιδά καθώς θα γίνουν γονείς.

Πιο συγκεκριμένα, το πέμπτο του παιδί θα αποκτήσει σε λίγους μήνες ο Πύρρος Δήμας, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Σάσας Σταμάτη και της εφημερίδας On Time, η σύντροφός του, Αφροδίτη Σκαφίδα διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε τη Δευτέρα (02/10) στη Γλυφάδα, όπου έγινε η παρουσίαση της υποψηφιότητας της αθλήτριας ως δημοτική συμβούλου για τον δήμο Γλυφάδας με τον συνδυασμό του Γιώργου Παπανικολάου.

Ο Πύρρος Δήμας ήταν φυσικά στο πλευρό της, ενώ η Αφροδίτη Σκαφίδα επέλεξε για την περίσταση ένα λαδί φόρεμα συνδυασμένο με ένα λευκό σακάκι. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που έβαζε τα χέρια της μπροστά στην ήδη φουσκωμένη της κοιλίτσα. Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα συγκατοικούν ήδη και φυσικά διανύουν μια πολύ όμορφη και δημιουργική περίοδο.

Η Αφροδίτη Σκαφίδα έχει λάβει μέρος σε δύο Ολυμπιάδες, ενώ το ευρύ κοινό τη γνώρισε καλύτερα μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor 2019 και το Survivor All Star.

