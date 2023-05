Πολιτική

Εκλογές – Πύρρος Δήμας: Νίκησε η λογική!

Η ανάρτηση του Ολυμπιονίκη για το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου και η συμβολική φωτογραφία που τη συνόδευσε.

«Απόψε νίκησε η λογική!», έγραψε σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ο Πύρρος Δήμας.

Ο Ολυμπιονίκης της άρσης βαρών έκανε τη σχετική ανάρτηση, συνοδεύοντας το σχόλιό του με κοινή φωτογραφία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Φρέντι Μπελέρη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Χειμάρρα.

Ο Πύρρος Δήμας είχε συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό σε επίσκεψή του σε ελληνικό σχολείο της περιοχής, ενώ είχε σχολιάσει για την επίσκεψή του στην Αλβανία ότι, «δεν θα το έχανα με τίποτα, θα ερχόμουν από την άλλη άκρη του κόσμου».

Η φωτογραφία είναι με τον Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος συνελήφθη από την αλβανική αστυνομία και παραμένει κρατούμενος στις φυλακές. Το ζήτημα έχει προκαλέσει τη διπλωματική αντίδραση της Αθήνας και θα τεθεί σήμερα στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της Ευρώπης από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια.

