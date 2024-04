Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης: Έκανε... σεφτέ και τον έριξε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα απειλητικοί για την εστία του Αντώνη Τσιφτσή

-

Ένα βήμα πιο κοντά στη Super League 2 έσπρωξε ο Αστέρας Τρίπολης τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Αρκάδες πέρασαν νικηφόρα από τους «Ζωσιμάδες», για την 4η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League, χάρη σε ένα γκολ του Πίτσου Ατιένζα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλέον, ο «Αγιαξ της Ηπείρου» ελπίζει μόνο σε ένα (ποδοσφαιρικό) θαύμα για να σώσει την παρτίδα. Κι ας μην άξιζε την ήττα βάσει της εικόνας του αγώνα.

Μετά το πρώτο, αναγνωριστικό δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι άρχισαν να γίνονται ιδιαίτερα απειλητικοί για την εστία του Αντώνη Τσιφτσή. Στο σουτ του Κάρλες Σόρια (11’) ο Πέπε Καστάνιο έβαλε το σώμα του κι η μπάλα απομακρύνθηκε. Η κεφαλιά του Γιαν Σομποτσίνσκι (13’) δε βρήκε στόχο ενώ εκτός εστίας ήταν κι εκείνη του Πέδρο Κόντε στο 16’. Δευτερόλεπτα νωρίτερα κι έπειτα από κάθετη πάσα του Κέβιν Ροσέρο, τον 36χρονο Ισπανό φορ του ΠΑΣ είχε προλάβει την τελευταία στιγμή ο Πίτσου Ατιένζα.

Στο 23’ ήταν η σειρά του... Φεντερίκο Τζίνο να παρεμποδίσει, άθελά του, τον Κόντε που ήταν έτοιμος να σουτάρει ενώ το πρώτο μέρος έκλεισε με δύο ακόμη σπουδαίες στιγμές για τον ΠΑΣ: στο 36’ η κεφαλιά του Γιώργου Παμλίδη ανησύχησε τον Τσιφτσή αλλά η μπάλα πέρασε έξω, με τον τερματοφύλακα των Αρκάδων να κάνει σπουδαία επέμβαση τέσσερα λεπτά μετά στην προβολή του Ροζάλες.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς κατάφεραν να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των Ηπειρωτών. Μάλιστα, στο 67’ ο Φρανσίς Ρετζίς Κρέσπι απώλεσε και την πρώτη σπουδαία ευκαιρία του Αστέρα, πλασάροντας άστοχα από πλεονεκτική θέση. Το άγχος… έπνιγε τους γηπεδούχους που ήθελαν αλλά ανορθόδοξα προσπαθούσαν να φτάσουν στην εστία του Τσιφτσή.

Ένα σουτ του Ντάαν Ριένστρα έξω από την περιοχή στο 80’ πέρασε και έξω από τα δοκάρια για να έρθει στις καθυστερήσεις το γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή, ο Ατιένζα πήρε την κεφαλιά, ο Γκέργκελι Νάγκι απέκρουσε αλλά στην επαναφορά ο Ατιένζα έκανε το 0-1.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν ως το φινάλε, ο ΠΑΣ Γιάννινα χρειάζεται πλέον το απόλυτο και να ελπίζει πως Κηφισιά και Παναιτωλικός δεν θα πάρουν περισσότερους από τρεις βαθμούς στο αντίστοιχο διάστημα. Για τον Αστέρα Τρίπολης, από την άλλη, ήταν το πρώτο «τρίποντο» έπειτα από εννέα αποτυχημένες προσπάθειες (0-2-7).

Διαιτητής: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών)

Κίτρινες: Παντελάκης, Σόρια, Κόντε – Μιριτέλο, Καλτσάς, Ατιένζα, Κρέσπι, Γκος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Σόρια, Κιάκος, Σομποτσίνσκι, Παντελάκης, Τζίνο (60’ Μπατίστ), Καραχάλιος, Ροζάλες (65’ Ριένστρα), Παμλίδης (65’ Τζίμας), Ροσέρο (60’ Ντεμίρ), Κόντε.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καστάνιο, Ατιένζα, Χουχούμης, Λύρατζης, Γιαμπλόνσκι (90’ Βαλιέντε), Αλάγκμπε (63’ Γκος), Παλάσιος (46’ Μπαρτόλο), Κρέσπι, Καλτσάς (71’ Ζουγλής), Μιριτέλο (90’ Μάντζης).

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Πυροβολισμοί σε αγώνα βόλεϊ

Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Ακρωτηριάστηκε 20χρονη φοιτήτρια

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Μαχαίρωσε το 9 μηνών βρέφος στο στομάχι - Κατέληξε και η μητέρα του (βίντεο)