Τροχαίο στο Μενίδι: Γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Οδηγός αυτοκινήτου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος της και αυτό έπεσε πάνω σε τοίχο.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδι, στη συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Αγίου Διονυσίου.

Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε χωρίς τις αισθήσεις της γυναίκα από αυτοκίνητο την οποία παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

