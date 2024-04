Αθλητικά

Λεβερκούζεν: 90 λεπτά… από το όνειρο

Η ομάδα του Αλόνσο, μπορεί να κλειδώσει και μαθηματικά τη «σαλατιέρα» από σήμερα, με νίκη επί της Βέρντερ Βρέμης, για πρώτη φορά στα 119 χρόνια ιστορίας της.

H μεγάλη ημέρα έφτασε. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια στη Bundesliga σήμερα (14/4) για πρώτη φορά στα 119 χρόνια ιστορίας της. Αρκεί να κερδίσει τη Βέρντερ Βρέμης στη BayArena (18:30) τερματίζοντας την ηγεμονία της Μπάγερν, πέντε αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, χάρη στο πλεονέκτημα των 16 βαθμών, το οποίο τώρα είναι στους 13.

Οι Βαυαροί έχουν πανηγυρίσει 11 συνεχόμενες «σαλατιέρες» . Φαινόταν ότι κανείς δεν θα έβαζε τέλος στο μεγαλύτερο σερί συνεχόμενων τίτλων στην ιστορία των μεγάλων πρωταθλημάτων, αλλά η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα το κάνει και θα μείνει στην ιστορία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «Marca», σε σχετική της ανάλυση σήμερα (14/4).

Μετά από πέντε δεύτερες θέσεις (1997, 1999, 2000, 2002 και 2011) περισσότεροι από 30.000 φίλοι της ετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη Bundesliga.

Η Λεβερκούζεν δεν έχει χάσει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έχει συμπληρώσει 42 παιχνίδια χωρίς ήττα μεταξύ όλων των τουρνουά, διαδρομή που τους επιτρέπει να «χαϊδεύουν» τον τίτλο του πρωταθλήματος, να είναι στον τελικό του Κυπέλλου (DFB-Pokal) - θα αντιμετωπίσουν τη Καιζερσλάουρεντ στις 25 Μαΐου στο Olympiaastadion του Βερολίνου- και να είναι κοντά στα ημιτελικά του Europa League, αφού κέρδισαν τη Γουέστ Χαμ (2-0) στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών. Μόνο ένα παιχνίδι τους χωρίζει από το ρεκόρ της Γιουβέντους, η οποία είχε 43 αγώνες χωρίς ήττα το 2011-12.

«Φυσικά είναι ένα ιδιαίτερο ματς, αλλά, ευτυχώς, δεν είναι η μόνη ευκαιρία που έχουμε να είμαστε πρωταθλητές», θυμίζει ο Ισπανός προπονητής.

Ως παίκτης, ο Αλόνσο κέρδισε τρία πρωταθληματα με την Μπάγερν (2015, 2016 και 2017). Ξέρει πώς είναι να λούζεσαι σε μπύρα και να σηκώνεις τη «σαλατιέρα».

Μαζί του η Λεβερκούζεν έχει ήδη καταρρίψει το καλύτερο ρεκόρ της σε βαθμούς (76), νίκες (24) και γκολ (69) σε μια σεζόν της Bundesliga... και απομένουν ακόμη έξι αγώνες μέχρι το τέλος της διοργάνωσης!

Επιπλέον, στο αήττητο πρωτάθλημά τους - έχουν γνωρίσει μόλις τέσσερις ισοπαλίες. τους επιτρέπει να σπάσουν το ρεκόρ του Πεπ Γκουαρντιόλα, όταν τη σεζόν 2013-14, η Μπάγερν ήταν αήττητη στις πρώτες 28 αγωνιστικές. Αν δεν χάσει από τη Βέρντερ Βρέμης, η Λεβερκούζεν θα φτάσει τους 29.

Άλλο ένα στίγμα στην ιστορία μιας Μπάγερ που βρίσκεται προ των πυλών της κορυφής. Η «BundesBayern» πλησιάζει στο τέλος της. Και οι κάτοικοι στην πόλη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας με πληθυσμό 161.345 ετοιμάζονται για μία μοναδική γιορτή.

