ΑΑΔΕ - Μύκονος: Ο καλλιτέχνης… στη φοροδιαφυγή και οι συνεταίροι του

Η εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων στο «νησί των ανέμων», οι ξεχασιάρηδες… μέτοχοι και το επταψήφιο ποσό που αμέλησαν να δηλώσουν.

Έβαζαν χέρι στο ταμείο της επιχείρησής τους, αλλά… ξεχνούσαν να δηλώσουν τα χρήματα αυτά στην εφορία. Ο λόγος για τρεις μετόχους επιχείρησης εκμετάλλευσης ακινήτων στην Μύκονο, η οποία νοικιάζει βίλες και ένα ακίνητο σε πολύ γνωστό club του νησιού.

Μέτοχοί της είναι ένας γνωστός καλλιτέχνης και δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται έντονα στην εστίαση, στην Αττική.

Ο αλγόριθμος οδήγησε τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα εισοδήματα των τριών μετόχων, όπου και διαπίστωσαν σημαντικές παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Συγκεκριμένα, βρήκαν ότι τα τρία πρόσωπα έλαβαν, το 2020 και το 2021, σημαντικά ποσά από την εταιρεία, χωρίς να τα δηλώσουν (και φυσικά χωρίς να αποδώσουν τον φόρο, που αναλογεί).

Αναλυτικότερα, για το 2020, τα ποσά του αναλογούντος φόρου, πλέον νόμιμων προσαυξήσεων, ανέρχονται σε:

€261.000 για τον καλλιτέχνη

€268.000 για τον ένα επιχειρηματία και

€162.000 για τον τρίτο της παρέας.

Για το 2021, οι φόροι με τις προσαυξήσεις φτάνουν αντίστοιχα τα €115.000 για καθέναν από τους δύο πρώτους μετόχους και τα €82.000 για τον τρίτο μέτοχο.

Δηλαδή, ο καλλιτέχνης καλείται να πληρώσει €376.000, ο ένας επιχειρηματίας, €383.000 και ο άλλος, €244.000. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν ήδη ξεκινήσει και κάνουν φύλλο και φτερό τα συνολικά φορολογικά δεδομένα των τριών μετόχων - δηλαδή, τις κινήσεις τους πλέον της συμμετοχής τους στην εταιρεία της Μυκόνου - ενώ αναμένεται και η άσκηση ποινικών κυρώσεων για τα ανωτέρω αδικήματα φοροδιαφυγής.

