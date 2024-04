Κόσμος

Μέση Ανατολή: Η πρώτη επαφή Τουρκίας - Ιράν

Τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με τον Ιρανό ομόλογό του. Τι του διαβεβαίωσε ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Χουσεΐν Εμίρ Αμπντουλαγιάν είχε σήμερα (14 Απριλίου) ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Διπλωματικές πηγές έδωσαν τις ακόλουθες πληροφορίες για τη συνάντηση:

«Ο Υπουργός Φιντάν είπε στον ομόλογό του ότι δεν επιθυμούμε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή μετά τα αντίποινα του Ιράν κατά του Ισραήλ τη νύχτα της 13ης Απριλίου και ότι θέλουμε να τερματιστούν τα βήματα που θα αυξήσουν την ένταση.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαχιάν δήλωσε ότι η επιχείρηση αντιποίνων κατά του Ισραήλ έχει τελειώσει και ότι το Ιράν δεν θα ξεκινήσει νέα επιχείρηση εάν δεν του επιτεθεί. Ο Αμπντουλαγιάν δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεχθεί ξανά επίθεση, αυτή τη φορά θα δώσει μια πιο σθεναρή απάντηση».

Πρώτη αντίδραση τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης: Ιράν και Ισραήλ να αποφύγουν την ένταση

«Καλούμε τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση», αναφέρει στην πρώτη του δήλωση μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ο ηγέτης τηςαξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκούρ Οζέλ αναφέροντας: «Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που απειλούν την περιοχή μας».

Στην δήλωση του μέσω της πλατφόρμας Χ, ο Οζγκιέρ Οζγκιούρ αναφέρει: "Παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία τις εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν που απειλούν την περιοχή μας. Ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή είναι τόσο υψηλή, καλούμε τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα αυξήσουν την ένταση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να θυμόμαστε και να ενστερνιστούμε τη βούληση του ιδρυτή μας για ‘Ειρήνη στη χώρα, ειρήνη στον κόσμο’».

Επισημαίνοντας ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ο πρωτοπόρος σε κάθε προσπάθεια μείωσης της έντασης, ενώ το περιβάλλον της έχει μετατραπεί σε δακτύλιο πυρός, ο Οζέλ ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι δυνατό να σταματήσει η κλιμάκωση στην περιοχή και να μειωθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης χωρίς μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Σε αυτό το πλαίσιο η μόνη έγκυρη λύση για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ηρεμίας και της σταθερότητας είναι η ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967».

