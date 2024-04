Πολιτική

Ευρωεκλογές – ΣΥΡΙΖΑ: Ανοιχτές μέχρι το απόγευμα οι κάλπες για τις προκριματικές εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι τι ώρα μπορούν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να προσέλθουν στις κάλπες. Τι γίνεται με τους κατοίκους του εξωτερικού

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 8 το πρωί η διαδικασία των προκριματικών εκλογών για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κουμουνδούρου «στην καινοτόμο αυτή διαδικασία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και οι φίλοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι οποίοι/ες θα προσέλθουν την 14η Απριλίου στα εκλογικά τμήματα (8 π.μ. ως 8 μ.μ.) και θα λάβουν μέρος στην προκριματική εκλογική διαδικασία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα φίλου/ης του ΣΥΡIΖΑ-ΠΣ».

Από τις περίπου 400 αιτήσεις που εστάλησαν, επελέγησαν 205 πρόσωπα που θα διεκδικήσουν μία θέση στο ευρωψηφοδέλτιο.

Από τη σημερινή διαδικασία θα αναδειχθούν 35 υποψήφιοι, ενώ πέντε θέσεις θα συμπληρωθούν απευθείας από τον κ. Κασσελάκη. Οι δύο νυν ευρωβουλευτές, Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντούρα, θα είναι εκ νέου υποψήφιοι χωρίς να λάβουν μέρος στις σημερινές προκριματικές εκλογές.

Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο Φώτης Κουβέλης.

Θυμίζεται ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι φίλοι/ες του κόμματος και οι κάτοικοι του εξωτερικού που επιθυμούν να ψηφίσουν διαδικτυακά, κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής με ακριβείς στοιχεία επικοινωνίας για την προκριματική ψηφοφορία, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο i-syriza, έως τις 7/4/2024 στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν από κοντά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τους υποψηφίους της περιφέρειας στην οποία ανήκει το εκλογικό τμήμα στο οποίο πρόκειται να ψηφίσουν.

Οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν μέσω διαδικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις 14 περιφέρειες.

Οι Περιφέρειες με τους/τις εκλεγμένους/ες και τους σταυρούς προτίμησης:

Αττική: εκλέγονται 12 – (μέχρι 4 σταυρούς)

Απόδημοι: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

Κεντρική Μακεδονία: εκλέγονται 4 – (μέχρι 2 σταυρούς)

Θεσσαλία: εκλέγονται 3 – (1 σταυρό)

Δυτική Ελλάδα: εκλέγονται 3 – (1 σταυρό)

Κρήτη: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

ΑΜΘ: εκλέγονται 2 – (1 σταυρό)

Πελοπόννησος: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Στερεά Ελλάδα: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Νότιο Αιγαίο: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Ήπειρος: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Δυτική Μακεδονία: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Ιόνιo: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Βόρειο Αιγαίο: εκλέγεται 1 – (1 σταυρό)

Υπενθυμίζεται πως στο site euroekloges.syriza2024.gr υπάρχουν αναρτημένοι οι υποψήφιοι/ες ανά Περιφέρεια με τα βιογραφικά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Μύκονος: Ο καλλιτέχνης… στη φοροδιαφυγή και οι συνεταίροι του

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Πέραμα: Στο νοσοκομείο 5χρονη που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της