Φωτιά στη Λιοσίων: Εντοπίστηκε σορός σε ξενοδοχείο

Συναγερμός στην Πυροσβεστικη με την σορό που εντοπίστηκε σε δωμάτιο του δευτέρου ορόφου.

Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Λιοσίων, το απόγευμα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τραγικό τέλος.

Το συμβάν, που σήμανε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο ξενοδοχείου της οδού Λιοσίων στην Αθηνά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

