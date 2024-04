Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Έκτακτη σύνοδος των ΥΠΕΞ της Ε.Ε.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή -συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου- θα βρεθεί στην ατζέντα της συνόδου κορυφής την επόμενη εβδομάδα

-

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. συγκαλεί την ερχόμενη Τρίτη 16 Απριλίου, ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Following the Iranian attacks against Israel, I have called an extraordinary VTC meeting of EU Foreign Affairs ministers, on Tuesday.



Our objective is to contribute to de-escalation and security of the region.