Πολεμικό συμβούλιο Ισραήλ: Υπέρ της απάντησης στο Ιράν η πλειοψηφία

Προς αναβολή η στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα

Υπέρ της απάντησης στο Ιράν τάσσεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία των μελών του πολεμικού συμβουλίου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αν και ο Μπένι Γκαντζ ήθελε μία άμεση και δη σκληρή απάντηση από τη νύχτα του Σαββάτου, στην πρόταση αυτή αντιτάχθηκαν σθεναρά τόσο ο υπουργός Άμυνας όσο και ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Η ξεκάθαρη θέση των ΗΠΑ πως δεν πρόκειται να έχουν την όποια συμμετοχή στα αντίποινα, έβαλε την οριστική ταφόπλακα στην πρόταση.

Να αναφέρουμε ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι αν δεχθεί αντίποινα ή ακόμη περισσότερο, επίθεση στο έδαφός του, η αντίδρασή του θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση με την επίθεση του Σαββάτου. Παράλληλα, έχει σταλεί μήνυμα προς τους συμμάχους του Ισραήλ να μην παροτρύνουν ή βοηθήσουν σε μία πιθανή επίθεση του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη, διότι θα υπάρξει άμεση απάντηση και σε αυτό το μέτωπο.

Καταδίκη από τους G7

Ομόφωνη απόφαση για καταδίκη της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ έλαβαν τα μέλη της G7. τα οποία συνεδρίασαν εκτάκτως μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Με δήλωσή του στα social media, ο Σαρλ Μισέλ τόνισε:

«Με τους ηγέτες της #G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα».

Η Άγκυρα είχε επικοινωνήσει εκ των προτέρων με Ιράν και ΗΠΑ - Ζήτησε «αυτοσυγκράτηση»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι πριν από την ιρανική επίθεση η Τουρκία επικοινώνησε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και οι αντιδράσεις να είναι «αναλογικές».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ - ΜΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «πριν από το περιστατικό» -την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ- «μιλήσαμε με τις ιρανικές και αμερικανικές αρχές και ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση. Οι αμοιβαίες προσδοκίες και τα μηνύματα των μερών μεταφέρθηκαν επίσης από την Τουρκία και αναλήφθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι οι αντιδράσεις θα είναι αναλογικές».









