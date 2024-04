Πολιτική

Προκριματικές ΣΥΡΙΖΑ: Τη Δευτέρα τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές

Πέντε υποψηφίους θα ανακοινώσει ο Στέφανος Κασσελάκης και μαζί με τους νυν ευρωβουλευτές Κώστα Αρβανίτη και Έλενα Κουντουρά θα συμπληρωθεί η λίστα των «42»

Περίπου 60.000 μέλη συμμετείχαν στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, μέσω των οποίων θα καταρτιστεί η λίστα των υποψήφιων ευρωβουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενόψει της 9ης Ιουνίου.

Τα αποτελέσματα, όπως ενημέρωσε η Κουμουνδούρου, θα ανακοινωθούν αύριο Δευτέρα.

Πηγές της Κουμουνδούρου ανέφεραν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «από τις 8:00 το πρωί όταν κι άνοιξαν οι κάλπες σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και η διαδικτυακή ψηφοφορία, υπήρξε μαζική συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προσδοκία».

Συνολικά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περισσότερα από 60.000 μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν στη διαδικασία, προκειμένου να εκλέξουν τους συμμετέχοντες στο ευρωψηφοδέλτιο

