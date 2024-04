Κόσμος

Ισραήλ - Κάτοικος στον ΑΝΤ1: Μας είχαν προειδοποιήσει 48 ώρες πριν (βίντεο)

Πώς περιγράφει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η κάτοικος της Ιερουσαλήμ Τζουλιάννα Πεσσάχ, την επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ.

Με την παγκόσμια ανησυχία να έχει στραφεί στην επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και εν αναμονή της απάντησης ή όχι του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε η Τζουλιάννα Πεσσάχ, εκπαιδευτικός που μένει στην Ιερουσαλήμ, για το πώς βίωσαν την επίθεση αυτή.

"Το να δεχόμαστε επίθεση δεν είναι καθόλου ωραίο. Μας είχαν προειδοποιήσει από την Πέμπτη, ότι τις επόμενες 48 ώρες θα επιτεθούν στο Ισραήλ”, είπε αρχικά η εκπαιδευτικός.

“Ήμασταν σε ετοιμότητα, να μαζέψουμε ξηρά τροφή, νερό, να είμαστε κοντά στα καταφύγια”, είπε στη συνέχεια η Τζουλιάννα Πεσσάχ, σχετικά με τις οδηγίες που είχαν λάβει οι πολίτες στο ενδεχόμενο μιας επίθεσης.

Όπως είπε ακόμα, υπάρχουν καταφύγια σχεδόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε δημαρχείο και αυτοδιοικηση φροντίζουν να έχουν καταφύγια. “Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα από τις 7 Οκτώβρη, αλλά ίσως και πολλές δεκαετίες νωρίτερα”, είπε σχετικά η ίδια.

“Η ζωή έχει επανέλθει στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Τα σχολεία, αν και είχαν ενημερώσει το Σάββατο πως δεν θα λειτουργήσουν για 48 ώρες, σήμερα το πρωί αναίρεσαν τις απαγορεύσεις αυτές” είπε ακόμη.

