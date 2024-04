Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Αναίμακτη λήξη του συναγερμού

Νύχτα τρόμου στο Ισραήλ. Συνομιλία Νετανιάχου με Μπάιντεν. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας τερμάτισαν τις πρώτες πρωινές ώρες τον συναγερμό που κήρυξαν εξαιτίας της επίθεσης του Ιράν με drones και πυραύλους.

Η λήξη του σημαίνει πως πλέον οι κάτοικοι δεν είναι απαραίτητο να παραμείνουν εντός ή πλησίων καταφυγίων.

Κατά ισραηλινές πηγές, ως τώρα έχουν αναφερθεί μόνο ήσσονες υλικές ζημιές σε στρατιωτική βάση και ο τραυματισμός κοριτσιού στο νότιο Ισραήλ.

Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 200 drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, η «συντριπτική πλειονότητα» των οποίων αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες, ωστόσο μόνο μια στρατιωτική βάση υπέστη «ήσσονες ζημιές», ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Το καθεστώς του Ιράν εξαπέλυσε τεράστιο σμήνος 200 φονικών drones, βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ», συνόψισε ο αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματος, διευκρινίζοντας πως η επίθεση παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη».

«Ορισμένος αριθμός ιρανικών πυραύλων κατέπεσε στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας ήσσονες ζημιές σε στρατιωτική βάση αλλά χωρίς να προκαλέσει θύματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Συνομιλία Μπάιντεν με Νετανιάχου

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του.

Ο κ. Νετανιάχου μίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνδιάλεξη, αναγγέλλοντας πως θα δώσει στη δημοσιότητα δελτίο Τύπου γι’ αυτή.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε και πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας για να συζητήσει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η προεδρία του κορυφαίου οργάνου του διεθνούς οργανισμού.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει περί τις 16:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 23:00 ώρα Ελλάδας).

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, ο Γκιλάντ Ερντάν, ανακοίνωνε μέσω X πως ζήτησε τη σύγκληση του ΣΑ καθώς «η ιρανική επίθεση εγείρει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια» και «αναμένω να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και να αναλάβει σθεναρή δράση εναντίον του Ιράν».

Εκρήξεις σε Συρία και Λίβανο

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στη Δαμασκό και στη Βηρυτό, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως εξαπέλυσε επίθεση με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, χώρας που γειτονεύει τόσο με τη Συρία όσο και με τον Λίβανο.

Στη συριακή πρωτεύουσα ακούστηκε σειρά εκρήξεων περί τη 01:45 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρθηκαν σ’ αυτές ως τώρα.

??????????BREAKING NEWS: US and UK fighter jets are now intercepting Iranian drones over Syria and Jordan



Do you think the World War 3 has started?#?srael | #Iran | World War III WWIII Israel pic.twitter.com/akxd5ZC4kn