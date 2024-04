Ζώδια

Ζώδια – Δευτέρα: Δυσκολίες, επαφές αλλά και.. ξαφνιάσματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

«Ο Άρης βρίσκεται στους Ιχθύες, αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι πολλές προσπάθειες θα συναντούν δυσκολίες. Ακόμα και οι… κυβερνήσεις θα έχουν “περίεργες επαφές”», ανέφερε την Δευτέρα η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

Ακόμη, προέβλεψε: «Ταυτόχρονα ο ανάδρομος Ερμής ο οποίος συνεχίζεται, θα προκαλέσει ξαφνιάσματα και αιφνιδιασμούς. Έτσι όσοι κάνετε σχέδια θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να υπάρξουν… μπερδέματα, επιπλοκές και απρόοπτα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός