Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει πλατιά λαϊκή βάση (βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα βέλη του κατά του πρωθυπουργού και προέβλεψε ότι τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών θα προκαλέσουν έκπληξη.

«Είμαι παιδί της οικογένειας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας για πολλά θέματα σε συντάκτρια της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Το πρωινό».

Αμέσως μετά ο κ. Κασσελάκης έστρεψε για άλλη μια φορά τα βέλη του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας: «Με αποκάλεσε “εισαγόμενο” κι αυτό δείχνει ένα άτομο χωρίς ενσυναίσθηση. Χωρίς καμία σκέψη ότι με αυτό που λέει, μπορεί να προσβάλει και άλλους, άγνωστους στον ίδιο ανθρώπους, οι οποίοι δεν του φταίνε σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πλατιά λαϊκή βάση και σας το λέω ειλικρινά ότι σε δύο μήνες θα εκπλαγείτε με τα εκλογικά αποτελέσματα. Υπάρχουν, ας πούμε δύο διεκδικητές για την ηγεσία της χώρας. Ο ένας είναι προϊόν ενός “τζακιού”, μιας τρομακτικής προπαγάνδας στην οποία το “Πρωινό” δεν συμμετέχει, και το συγχαίρω γι’ αυτό. Αν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι είναι τόσο αγαπητός όσο λέει, κι αν η καρδιά του το ‘χει, ας αφήσει το “τζάκι” του και ας πάει επιτέλους στη δικαιοσύνη. »

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για τον ίδιο και τον σύντροφό του Τάηλερ Μακμπέθ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίευσης ανέφερε: «Φτάνει πια η ελλάδα της μισαλλοδοξίας και της μιζέριας», ενώ μιλώντας για τη συμμετοχή του Γιώργου Αυτιά στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε: «Αυτή η συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτη διότι αποκαλύπτει ποιος είναι ο δικός τους ορισμός περί αξιοκρατίας: ο κ. Μητσοτάκης προεξήγγειλε ότι κάθε υποψήφιός του θα ήταν “ένα νέο αστέρι” και εν συνεχεία αντί γι’ αυτό, διαλέγοντας τον κ. Αυτιά τι κάνει; Βάζει στο ψηφοδέλτιό του ό,τι πιο λαϊκιστικό και προπαγανδιστικό θα μπορούσε να βρει κανείς».





