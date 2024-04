Κοινωνία

Καλαμάτα: προσπάθησε να βιάσει γυναίκα στον σταθμό των τρένων

Με ποιο πρόσχημα πλησίασε τη γυναίκα και προσπάθησε να τη βιάσει. Πώς κατάφερε να ξεφύγει.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε, το πρωί της Κυριακής μια 35χρονη από την Αλβανία όταν 29χρονος Αρμένιος επιχείρησε να τη βιάσει.

Όλα συνέβησαν στο κέντρο της Καλαμάτας, όπου ο δράστης κατάφερε να πείσει την 35χρονη ότι γνωρίζει που είναι ο σύντροφός της, που αυτή αναζητούσε.

Με πρόφαση το παραπάνω, την οδήγησε στο σταθμό των τρένων, όπου αφού κατάφερε να την ακινητοποιήσει, επιχείρησε να έρθει σε συνουσία μαζί της.

Η 35χρονη κατάφερε να διαφύγει και ενημέρωσε την αστυνομία, όπου μετά από λίγο ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

