Χαρδαλιάς: 101 εκατομμύρια ευρώ για 40 έργα στην Αθήνα

Στα έργα συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων αναπλάσεις στον Εθνικό Κήπο, το Σύνταγμα και την Ακαδημία Πλάτωνος.

Ποσό ύψους 101 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να υλοποιηθούν πάνω από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, διατίθεται με την απόφαση εκχώρησης του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά προς τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027.



Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στα έργα που θα υλοποιηθούν τα προσεχή έτη συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου, η αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο με έμφαση στην ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου, η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος, η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, καθώς επίσης και οι στοχευμένες υπηρεσίες υγείας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του κέντρου και των γειτονιών της πόλης.



Ειδικότερα, από τα 101 εκατομμύρια ευρώ:

5 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη – ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων).

θα δοθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας (ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης και ανάπτυξη – ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων). 78 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής.

για την ενίσχυση της χωρικής οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και συνοχής. 18 εκατ. ευρώ για την προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής (πρόσβαση στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλους, ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, κ.α.).

«Θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκχώρηση είναι η αρχή μιας συνεργασίας, η οποία δεν έχει ‘ταβάνι’, δεν έχει όρια. Η αγωνία μας είναι κοινή και αυτό που θέλουμε είναι η πρωτεύουσά μας – κάθε γειτονιά της Αθήνας– να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαι χαρούμενος για αυτήν την πρώτη συνεργασία. Σήμερα είναι μόνο η αρχή, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε», είπε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την όψη της πρωτεύουσας. Τα 40 και πλέον έργα που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση των υποδομών της Αθήνας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη που προσφέρει ευκαιρίες για όλους, προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Τα προγράμματα αυτά είναι για εμάς πολύ κρίσιμα και χρήσιμα, η Αθήνα επιζητά όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Δέσμευσή μας είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αποδοθούν στους πολίτες της Αθήνας τα έργα – ιδίως σε αυτούς που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να επιλύουμε άμεσα οποιοδήποτε γραφειοκρατικό κώλυμα. Θέλουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας – ξέρουμε ότι την έχουμε – είμαστε σύμμαχοι και πολύ καλοί συνεργάτες».



Επιπροσθέτως, συμφωνήθηκε η συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα συντονίζει τόσο μια σειρά από ζητήματα, όσο και την ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.



Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, ο Εκτελεστικός Γραμματέας Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Προϊστάμενος ΕΥΔ του Προγράμματος «Αττική» Δημήτρης Δρόσης κ.α., ενώ από τον Δήμο Αθηναίων παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Μπόκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Ιωάννης Γεώργιζας κ.α.

