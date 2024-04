Κοινωνία

Καλλιθέα: Ανήλικος πωλούσε παράνομα φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο να κινείται πεζός, όμως στην συνέχεια έκαναν έρευνα και στο σπίτι του. Τι είχε στην κατοχή του και γιατί συνελήφθη και ο πατέρας του.

Συνελήφθη, στα πλαίσιο του αυτοφώρου, το μεσημέρι του Σαββάτου στην Καλλιθέα, ένας 16χρονος ο οποίος πωλούσε φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Καλλιθέας, μεταφέροντας δύο σακίδια πλάτης και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν εντός των σακιδίων και κατασχέθηκαν 26 συσκευασίες, που είχαν 20 βεγγαλικά η κάθε μία και κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 788 βεγγαλικά.

Ο 16χρονος καθώς και ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνελήφθη, στα πλαίσια του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες την 13-4-2023, στην Καλλιθέα, από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών Αττικής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, 16χρονος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμου που εμπορεύεται παράνομα βεγγαλικά εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να κινείται πεζός στην περιοχή της Καλλιθέας, μεταφέροντας δύο σακίδια πλάτης και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν εντός των σακιδίων και κατασχέθηκαν 26 συσκευασίες, περιέχουσες 20 βεγγαλικά η κάθε μία και κινητό τηλέφωνο, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -788- βεγγαλικά.

Ο 16χρονος καθώς και ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.