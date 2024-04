Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης: “Δικαίωμα στη Λήθη”, μια κίνηση ανθρωπιάς για τους επιζώντες από καρκίνο

Στην παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας για τη θέσπιση του "Δικαιώματος στη Λήθη" συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

«Η θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» είναι μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για τους επιζώντες από καρκίνο, ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις εις βάρος τους στη συνέχεια της ζωής τους. Ουσιαστικά αφορά περίπου 400.000 συμπολίτες μας που έχουν επιζήσει από τον καρκίνο και βλέπουν πια τα δικαιώματά τους να εξισώνονται με των υπόλοιπων πολιτών. Πλέον δηλαδή θα μπορούν να προχωρούν στις αποφάσεις τους για δάνεια και ασφαλίσεις ζωής, απελευθερωμένοι από τα δεσμά του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού». Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας για τη θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη».

«Η θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» δεν είναι αφορμή κομπασμού», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Για μένα, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε ένα ζήτημα συνειδησιακό. Γιατί υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος αυτών των συνανθρώπων μας που συχνά γίνονται ανεκτές από την κοινωνία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ήταν αυτονόητη υποχρέωσή μας. Γι’ αυτό πριν από δυόμιση μήνες δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση και σήμερα το κάνουμε πράξη, ύστερα από τη στενή και καλή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου».

Ο συγκεκριμένος Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα κείμενο αυτοδέσμευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των ασφαλίσεων ζωής, οι οποίες είναι προϋπόθεση για δανειακά προϊόντα, χορηγούμενα από πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Μέχρι πρότινος οι επιζώντες από καρκίνο αντιμετώπιζαν διακρίσεις σχετικά με τη λήψη δανείων ή ασφαλειών, σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν εμπειρία καρκίνου. «Αυτό δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό σε καμία προηγμένη κοινωνία! Το θέμα έχει να κάνει με την ανθρωπιά μας. Με την ανθρωπιά της ίδιας της Πολιτείας. Και είναι ένα θέμα μεγάλης κλίμακας, διότι οι επιζώντες από καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη πλέον είναι 20 εκατ. Είναι, λοιπόν, και ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Το δικαίωμα στη λήθη για τους ασθενείς με καρκίνο αποτελεί άλλωστε μέρος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και μέχρι σήμερα αναγνωρίζεται σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., οι οποίες έχουν λάβει σχετικές πρωτοβουλίες.

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, βάσει πλέον του Κώδικα αυτού -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- το ιστορικό καρκίνου ενός υποψήφιου προς ασφάλιση προσώπου δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο της αξιολόγησης του ασφαλιστικού κινδύνου. Δεν θα συνιστά, δηλαδή, αφ’ εαυτού ούτε λόγο απόρριψης της αίτησης ασφάλισης ούτε επαύξησης του ασφαλίστρου. Και ο υποψήφιος θα τυγχάνει ίσης μεταχείρισης σε σύγκριση με πρόσωπα που δεν έχουν νοσήσει ποτέ από καρκίνο.

«Φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, τόσο για τους επιζώντες από καρκίνο όσο και για τους ασθενείς με καρκίνο. Διότι, χωρίς αμφιβολία, τα εμπόδια που ακόμη αντιμετωπίζουν παραμένουν πολλά: στην εργασία, στην ασφάλιση, στην κοινωνική ζωή», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανέλαβε τη δέσμευση πως «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση μιας πιο ισότιμης κοινωνίας: Μιας κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος -ανεξάρτητα από το ιατρικό του ιστορικό- θα αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και με αλληλεγγύη. Όπως αξίζει σε όλους τους συνανθρώπους μας. Και, βεβαίως, και στους συνανθρώπους μας που είναι επιζώντες από καρκίνο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο φωτεινό μέλλον για όλους. Ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς! Ένα μέλλον με περισσότερη ανθρωπιά!».

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε όλες τις πλευρές για την αγαστή συνεργασία όλους αυτούς τους μήνες, τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Θεώνη Αλαμπάση, τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, τον πρόεδρο της Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη και την πρόεδρο του Win Cancer, Πίστη Κρυσταλλίδου.

