Ζωγράφου: “Πιάστηκαν” οι νεαροί που έκαναν δεκάδες ένοπλες ληστείες (βίντεο)

Πώς είχαν ''χωρίσει'' τους ρόλους στις ληστείες που έκαναν και ποιο ήταν το μέρος που είχαν καταφύγει για να κρυφτούν.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής προχώρησαν την Παρασκευή (12/4) στου Ζωγράφου στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συρροή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι από τον Δεκέμβριο του 2023, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν ένοπλες ληστείες με τη χρήση μαχαιριού σε καταστήματα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 12-4-2024, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στην περιοχή του Ζωγράφου, συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, ηλικίας 21 και 19 ετών, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συρροή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από τον Δεκέμβριο του 2023, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν ένοπλες ληστείες με τη χρήση μαχαιριού σε καταστήματα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ειδικότερα, ο 19χρονος, με τη συνδρομή του 21χρονου ο οποίος είχε το ρόλο του οδηγού, μετέβαινε κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες σε καταστήματα mini market, όπου με τη απειλή μαχαιριού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και αφαιρούσε χρηματικά ποσά από τα ταμεία.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας μετά από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση δεδομένων, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν κατά την έξοδο τους με όχημα από την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όπου είχαν καταφύγει έπειτα από ληστεία που είχαν διαπράξει λίγο νωρίτερα την 12-4-24 σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα και σε -2- οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι και πλαστικό γάντι που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη της ανωτέρω ληστείας την 12-4-2024,

πτυσσόμενο πιστόλι χειρός,

εκτοξευτής φυσιγγίου και

το χρηματικό ποσό των -650- ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής δραστηριότητάς τους συνεχίζονται.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

