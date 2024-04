Κόσμος

Ερντογάν για Ισραήλ: Πρέπει να σταματήσουμε τις βάρβαρες επιθέσεις του

Τι είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τηεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμέντ Αλ Θάνι.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμέντ Αλ Θάνι κατά την οποία του ανέφερε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει ενωμένος να αυξήσει τις προσπάθειές του για να σταματήσει τις βάρβαρες επιθέσεις του Ισραήλ και να το τιμωρήσει για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Στην ανάρτησή της στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Διεύθυνση Επικοινωνιών αναφέρει: «Ο Πρόεδρός μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμέντ Αλ Θάνι . Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας και Κατάρ, παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα, οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι ο ισλαμικός κόσμος πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές του ενωμένος για να σταματήσει τις βάρβαρες επιθέσεις του Ισραήλ και να το τιμωρήσει Για τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας, δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να συγκρατηθεί το συντομότερο δυνατό και να δράσει με κοινή λογική, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση των εντάσεων στην περιοχή».

