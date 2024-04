Αθλητικά

Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας: Μεγαλοπρέπεια και δέος στην Αρχαία Ολυμπία (βίντεο)

Παρακολουθήστε σε βίντεο την πανάρχαιη τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη της Ιερής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

Στην καθιερωμένη αφή της Ολυμπιακής Φλόγας προχώρησε την Τρίτη και ώρα 11.30 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) στον αρχαίο ναό της Ήρας μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024.

Πριν από την έναρξη της τελετής, άγημα της Προεδρικής φρουράς πραγματοποίησε την έπαρση της ελληνικής και της γαλλικής σημαίας.

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Έλληνας πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υπουργοί Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Αθήνα 2004» Γιάννα Δασκαλάκη–Αγγελοπούλου και ο δήμαρχος Ολυμπίας Ηλείας Άρης Παναγιωτόπουλος. Τη φετινή χρονιά οικοδεσπότης στην αφή ήταν ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας, πρωθιέρεια η ηθοποιός Μαίρη Μηνά, πρώτος λαμπαδηδρόμος ο χρυσός ολυμπιονίκης κωπηλασίας Στέφανος Ντούσκος και δεύτερος ο κ. Σχοινάς. Το χορό συναπάρτισαν 50 νέοι οι οποίοι υποδήθηκαν 35 ιέρειες και 15 κούρους, την κινησιολογία της τελετής με το όνομα «Θρόισμα της Ιεράς Σιωπής» σκηνοθέτησε η χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου, τη μουσική συνέθεσε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και τις ενδυμασίες σχεδίασε η Μαίρη Κατράντζου.

«Σε αυτή τη γη γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της ανθρωπότητας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες», δήλωσε ο κ. Μπάχ.

«Από εδώ στέλνουμε το αυθεντικό μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Παναγιωτόπουλος.

