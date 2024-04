Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Αφροδίτη της Μήλου: Με αγάλματά της στολίστηκε το γαλλικό κοινοβούλιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συμβολισμός του έργου βάση του οποίο αποτελεί η Αφροδίτη της Μήλου και τα μηνύματα πίσω από αυτό.

-

Με αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου «στολίστηκε» το εξωτερικό του γαλλικού κοινοβουλίου, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το έργο που κοσμεί το κτήριο της γαλλικής βουλής αποτελείται από έξι αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου, ύψους δύο μέτρων έκαστο και καθένα από αυτά συμβολίζει και ένα άθλημα. Ένα το μπάσκετ, ένα το μποξ, ένα το ακόντιο, ένα το ακόντιο σε αμαξίδιο, ένα το σερφ κι ένα το τένις.

Τα αγάλματα δημιουργήθηκαν από τον Laurent Perbos και ο τίτλος του έργου είναι «Ομορφιά και Χειρονομία» ("La Beaute et le Geste" (Beauty and Gesture).

Το κάθε άγαλμα έχει κι ένα χρώμα του ουράνιου τόξου, συμβολίζοντας έτσι τα ίσα δικαιώματα και τη μάχη κατά των διακρίσεων.

Αφού οι Αφροδίτες είναι γυναίκες «υψώνουν το ανάστημά τους στη συλλογική φαντασία που πολύ συχνά συγχέει τον αθλητισμό με τους άνδρες», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Το έργο θα «δει» την Ολυμπιακή Φλόγα να περνά από μπροστά του στις 14 Ιουλίου, ενώ θα παραμείνει έξω από το γαλλικό κοινοβούλιο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Έφοδος στα γραφεία του ΟΣΕ - Κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τα ηχητικά

Μάρλον Μπράντο: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος σταρ

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους - Δημογλίδου: Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολικό το θύμα