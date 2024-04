Κοινωνία

Τέμπη: Έφοδος στα γραφεία του ΟΣΕ - Κατέσχεσαν τους σκληρούς δίσκους με τα ηχητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοπός της κατάσχεσης είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αλλοίωση στα ηχητικά των συνομιλιών τη νύχτα του δυστυχήματος.

-

Μετά από εντολή του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα και κατέσχεσαν σκληρούς δίσκους με τα πρωτότυπα ηχητικά από το βράδυ της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πλαισιωμένοι από εισαγγελικό λειτουργό έπειτα από έρευνα στα γραφεία του ΟΣΕ στην Αθήνα, προχώρησαν χθες (02.04.2024) στην κατάσχεση των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών του προφυλακισμένου Σταθμάρχη και των μηχανοδηγών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 που σημειώθηκε η τραγωδία των Τεμπών σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο σκοπός είναι μεταξύ άλλων να αντιπαραβληθούν τα ηχητικά ντοκουμέντα των συνομιλιών με τα πρωτότυπα, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει γίνει αλλοίωση.

Επίσης, την Παρασκευή οι αρχές θα λάβουν δείγμα από το ιδιωτικό οικόπεδο όπου είχαν ρίξει τα μπάζα, στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτό θα γίνει έπειτα από εισαγγελική εντολή και κατόπιν αιτήματος των συγγενών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους – Δημογλίδου: Υπήρχε τρόπος να μεταφερθεί με περιπολία το θύμα

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Παλαιστίνη - ΟΗΕ: Αίτημα για αναγνώριση τους κράτους