Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Δεν θα παρελάσουν Ρώσοι και Λευκορώσοι

Η απόφαση της ΔΟΕ για τη μη συμμετοχή των Ρώσων και των Λευκορώσων στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Εκτός παρέλασης στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, τέθηκαν οι αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΔΟΕ. Μια εξέλιξη αναμενόμενη, αν αναλογιστούμε την ήδη ειλημμένη απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να αγωνιστούν στο Παρίσι ως ανεξάρτητοι «ουδέτεροι», χωρίς να φέρουν τα σύμβολα των χωρών τους.

Η αιτία είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και η απόφαση θα επηρεάσει γύρω στους 60 αθλητές από τις δύο χώρες. «Δεν θα συμμετάσχουν στην παρέλαση της τελετής έναρξης, καθώς είναι ανεξάρτητοι αθλητές. Ωστόσο, έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΔΟΕ. Οι αθλητές αυτοί μπορούν να είναι παρόντες στην τελετή έναρξης, αλλά όχι στην παρέλαση που για πρώτη φορά δεν θα γίνει εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά οι συμμετέχοντες θα διαπλεύσουν με σκάφη τον Σηκουάνα.

Οι αθλητές από Ρωσία, Λευκορωσία θα αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνιστούν εφόσον η υποψηφιότητά τους εγκριθεί από τριμελή επιτροπή της ΔΟΕ. τα κριτήρια είναι αρκετά και ανάμεσά τους η στάση που έχουν κρατήσει στο θέμα του πολέμου. Αθλητές οι οποίοι υποστηρίζουν ενεργά τη ρωσική εισβολή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

