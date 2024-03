Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στον “αέρα” ο αριθμός των Ρώσων που θα πάνε στο Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένουν οι κυρώσεις για τη Ρωσία, με τον αντιπρόεδρο της ΔΟΕ να αφήνει "παράθυρο" για συμμετοχή των αθλητών της στους Ολυμπιακούς του Παρισίου.

-

Ο αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Τζον Κόουτς τόνισε ότι δεν είναι σίγουρος πόσοι Ρώσοι αθλητές θα αγωνιστούν ως ουδέτεροι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά πιστεύει ότι μπορεί να είναι έως και 40.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε Ρωσία και Λευκορωσία λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η ΔΟΕ επιτρέπει μόνο σε ορισμένους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να αγωνιστούν στο Παρίσι υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Η συμπερίληψη των ουδέτερων αθλητών παραμένει ένα επίμαχο ζήτημα, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα να περιγράφει την απόφαση του Δεκεμβρίου να τους επιτρέψει ως «ντροπιαστική» και τη δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό την περασμένη εβδομάδα να εκφράζει την ελπίδα να μην έρθουν.

«Το θέμα είναι πόσοι από αυτούς θα είναι επίσης εκεί, γιατί δεν πρόκειται να αγωνιστούν σε κανένα ομαδικό άθλημα επειδή δεν μπορούν να αγωνιστούν ως Ρωσία», είπε ο Κόουτς στην κυριακάτικη έκδοση της Daily Telegraph του Σίδνεϊ.

«Και όποιος είναι προετοιμασμένος από τους ρωσικούς στρατιωτικούς συλλόγους, δεν θα πάει. Δεν ξέρω, αλλά προφανώς κάποιοι αθλητές μπορεί να επιλέξουν να μην πάνε αν δεν αγωνίζονται για τη Ρωσία. Μπορεί να μην έχω δίκιο, αλλά νομίζω ότι έχω διαβάσει κάτι που μπορεί να είναι μόλις 40».

Οι ουδέτεροι αθλητές θα αγωνιστούν μόνο σε μεμονωμένα αθλήματα χωρίς σημαίες, εμβλήματα ή εθνικούς ύμνους και οι αθλητές που υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο στην Ουκρανία ή είναι συμβεβλημένοι με τον ρωσικό ή τον Λευκορωσικό στρατό δεν είναι επιλέξιμοι.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τους περιορισμούς «παράνομους, άδικους και απαράδεκτους», αλλά ο πρόεδρος της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Στάνισλαβ Ποζντιάκοφ, επιβεβαίωσε ότι οι αθλητές της δεν θα μποϊκοτάρουν τους Αγώνες.

Λόγω των κυρώσεων ντόπινγκ που τους εμπόδισαν να αγωνιστούν υπό τη ρωσική σημαία, 335 αθλητές συμμετείχαν στους Θερινούς Αγώνες του Τόκιο του 2021 ως ομάδα της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ROC), κερδίζοντας 71 μετάλλια. Η Λευκορωσία έστειλε 101 αθλητές που κέρδισαν επτά μετάλλια.

Από τους 4.600 αθλητές που είχαν προκριθεί στους Αγώνες κατά τη στιγμή της απόφασης του Δεκεμβρίου για ουδέτερους αθλητές, οκτώ ήταν Ρώσοι και τρεις Λευκορώσοι. Περισσότεροι από 60 Ουκρανοί είχαν προκριθεί.

Ορισμένα αθλήματα, όπως η ιππασία, έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν αθλητή από τις δύο χώρες να αγωνιστεί, ενώ η World Athletics έχει αποκλείσει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές από τις αρχές του 2022.

Άλλα, όπως η Παγκόσμια Κολύμβηση και η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ITF), επιτρέπουν στους Ρώσους και τους Λευκορώσους να αγωνίζονται υπό τους περιορισμούς της ΔΟΕ.

Ο Ρώσος τενίστας νούμερο τέσσερα στον κόσμο, ντανιίλ Μεντβέντεφ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ανυπομονούσε να αγωνιστεί και ότι θα συμμορφωθεί με τους κανόνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού διαρκούν από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Σοφία: Έλληνας άνοιξε την ελληνική σημαία – Αντιδράσεις στην Τουρκία (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Μετατράπηκαν σε συλλήψεις οι 49 προσαγωγές

Ζάκυνθος: Πατέρας κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 6χρονη κόρη του